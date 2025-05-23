İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı ilk çeyrek verilerinde; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 21,3, daire sayısı yüzde 18,7 ve yüzölçüm yüzde 24,7 azaldı.

Belediyeler tarafından 2025 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 27,0 milyon metrekaresi (m²) iken; bunun 14,8 milyon m²'si konut, 6,6 milyon m²'si konut dışı ve 5,7 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2025 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,9 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,1 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

VAN VERİLERİ;

2025 yılı ilk çeyrek yapı izin verilerine göre Van’da yapı izni verilen bina sayısı 96 olarak kayıtlara geçti.

2025 yılının ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bu yapılarda toplam 814 daire bulunuyor. Yapı izni verilen toplam alanın yüzölçümü ise 176 bin 410 m² alanı kaplıyor.

Van’da, 176 bin 410 m²’yi kaplayan toplam kullanım alanının, 100 bin 285’i konut kullanım alanı, 33 bin 13 konut dışı kullanım alanı ve 43 bin 112 m² ise ortak kullanım alanından oluşuyor.

2025 yılının Ocak-Mart döneminde Van’da 128 binaya da yapı kullanma izni (iskan) verildi. Geçmiş dönemlerde yapılmış yapının ilgili kanun ve yönetmeliğe uygun biçimde yapıldığını gösteren, yapı kullanma izninin verildiği 128 binada bulunan daire sayısı bin 522 oldu.

Van’da kullanma izni verilen toplam alanın yüzölçümü ise 307 bin 629 m² alanı kaplıyor.

Kullanma iznine göre Van’da, 307 bin 629 m² kaplayan alanın, 175 bin 773 m²’si konut kullanım alanı, 63 bin 460 m²’si konut dışı kullanım alanı ve 68 bin 396 m² ise ortak kullanım alanından oluşuyor.

Açıklanan verilere göre konut alanı her iki durumda da toplam yüzölçümün en büyük payını oluşturuyor, bu verilere göre aynı zamanda Van’da konut talebi öncelikli olarak görülüyor.

Bunun yanı sıra önceki dönem verilerine kıyasla Van’da ortak kullanım alanlarının iskan izinleri, yapı ruhsatı izinlerine göre daha düşük seviyede yer aldı. Önceki verilere göre Van’daki yeni projelerde ortak alanlara daha fazla yer ayırıldığı görüldü.