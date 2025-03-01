Türk Kızılay Derneği Van İl Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi iki bin kişiye sıcak yemek dağıtımının yapılacağını aktardı.

Ramazan ayının başlamasıyla beraber çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade eden Türk Kızılay Derneği Van İl Şube Başkan Yardımcısı Yeltekin, “Kazanlar kaynadı. Şimdi sevkiyat zamanı. 2000 kişiye 3 çeşit sıcak yemek ve pide ile ‘Kalbimiz Bir Soframız Bir’ sloganı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız.” dedi.

GIDA KOLİSİ KAMPANYASI

Aynı zamanda ‘Ramazan’da Paylaşım ve Dayanışma Gıda Kolisi Kampanyası’ başlatarak, gelecek nesillere de bilinç kazandırmayı hedefleyen projeler ürettiklerini aktaran Ahmet Ferhat Yeltekin, “Bu proje, Ramazan ayı boyunca öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma bilinci kazandırmayı amaçlamaktadır. Kızılay öncülüğünde düzenlenecek kampanya ile okullar arasında bir yarışma düzenlenerek, ihtiyaç sahipleri için en fazla gıda kolisi hazırlayan okul birinci seçilecektir. Öğrenciler ve veliler, belirlenen temel gıda malzemelerini getirerek dayanışma hareketine katılacak ve topladıkları yardımları Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaktır.” ifadelerini kullandı.