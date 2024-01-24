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Van’da olumsuz hava koşulları uçak seferlerini etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) ile Sun Express uçak seferleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yapması planlanan iki uçak seferi ertelenirken, bir uçuş seferi de iptal edildi, kalkış yapması planlanan bir uçuş iptal edilirken, iki uçuş seferi de yine olumsuz hava koşulları ve tipi dolayısıyla gecikmeli olarak gerçekleşecek.

Yoğun kar yağışı, tipi ve sis sonucunda ertelenen ve iptal edilen uçuşlar ise şu şekilde;

Van Ferit Melen Havalimanı geliş seferlerinden; THY firmasına ait bir İstanbul seferi iptal edilirken, THY firmasına ait Ankara ve Antalya uçuşları ise gecikmeli gerçekleşecek.

Van Ferit Melen Havalimanı gidiş seferlerinden; THY firmasına ait bir İstanbul seferi iptal edilirken, yine Ankara ve Antalya illerine yapılması planlanan uçuşlar da ertelendi.

Hava koşullarına bağlı olarak uçak seferlerinde değişiklikler yapılabileceği kaydedildi.