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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek,

“Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce; Tehdit, Hakaret, İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Kasten Yaralama, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanma (TCK 191), Açıktan Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığı-Mala Zarar Verme” suçlarından kaydı bulunan, ‘Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak ceza evine teslim edilmiştir” denildi.