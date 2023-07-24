Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber - ÖZEL

Van’da yaz ayları ile birlikte mevsimsel hastalıklardan dolayı hastaneye başvuranların sayısında artış yaşandı. Hasta vatandaşları tedavi etme açısından ciddi bir potansiyele sahip olan Van’da, Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerde günlük olarak yaklaşık 20 bin hasta tedavi ediliyor.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin günlük 13 bin hasta kabulü yaptığını, ilçeler ve ağız diş sağlığı ile beraber bu sayının günlük 20 bin civarlarında olduğunu aktardı.

“20 BİN HASTAYI AYAKTA TEDAVİ EDİYORUZ”

Op. Dr. Muhammed Tosun, yaptığı açıklamada “Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi günlük muayene 13 binlerde, ilçelerimizi de düşündüğümüzde, diş hastalıkları dahil olmak üzere biz günlük 20 bin hastayı ayakta muayene ediyoruz. Yaklaşık bin 500 – 2 bin hasta yatış halinde tedavi altında tutuluyor. Buna yoğun bakım da dahil. Çevre illerden de çok sayıda hasta geliyor, bulundukları illerde bazı branşlar olmuyor ya da daha ileri tedaviler gerektiğinde çevre illerde yapılamayan tedaviler nedeniyle ambulansla ya da kendi istekleriyle hastanelerimize başvuruyorlar. Bizler de tedavilerini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Van’da YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve özel hastaneler de dahil edildiğinde sayının çok daha arttığı öğrenildi.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci