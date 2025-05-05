Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı koordinesinde yer alan etüt merkezleri, öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Sabah saat 09.00’de başlayan ve gece 22.00’a kadar açık olan etüt merkezleri, üniversite sınavının yaklaşmasıyla birlikte rahat bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrenciler tarafından tercih ediliyor.

Modern bir şekilde dizayn edilen sınıflarda ders çalışan öğrencilere rehberlik hizmeti, düzenli deneme, kaynak dağıtımı yapılırken, sıcak içecek ikramında da bulunuluyor.