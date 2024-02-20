Planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün Van’ın 3 ilçesinde enerji kesintisi yaşanacak. Söz konusu kesintiden İpekyolu, Özalp ve Çaldıran ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.
Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler şu şekilde;
İPEKYOLU:
09.00 - 17.00 saatleri arasında; Esenler, Vali Mithat Bey, Yeni Mahalle ve Bostaniçi Mahallelerinde.
ÖZALP:
12.00 – 14.00 saatleri arasında; Yavuzlar Mahallesinde
ÇALDIRAN:
12.00 – 14.00 saatleri arasında; Çayırköy, Kılavuz, Akbaşak, Aşağıçanak, Yavuz Selim, Alakaya, Ayrancılar, Evciler, Kilimli, Sarıharman, Yuvacık, Direkligülyolu, Yeniyaka, Yukarıgülderen, Demircik, Kışla, Serpmetaş, Yaykılıç, Yukarı Kuyucak, Zülfibulak, Sarıçimen, Yassıtepe, Yukarısağmallı, Kurtoğlan, Yağıbasan, Yücelen, Beydoğan, Salahane, Toprakseven, Aşağımutlu, Kalkandel, Avcıbaşı, Bezirhane, Güngören, Yukarıdikme, Burçakalan, Koçovası, Alik Elle, Aşağı Gülderen, İsmail Baba, Karadulda, Yukarı Yanıktaş, Buğulukaynak, Fatih Sultan Mehmet, İncealan, Aşağıkuyucak, Beyazıt, Çubuklu, Erginler, Sungur, Cumhuriyet, Hanköy, Osmanlı, Temrenli, Yukarıçanak, Yukarı Mutlu, Aşağıdikme, Başeğmez, Kaşım, Kuskunkıran, Altıyol, Aşağıyanık, Taş, Doyumalan, Recep Tayyip Erdoğan, Sellik, Umuttepe, Hangediği, Soğuksu ve Tekindere Mahallelerinde.