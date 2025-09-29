Edremit ilçesindeki Gebze Su Sporları Merkezi'nde yapılan etkinliğin kapanış programına katılan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, gençliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durduğunu söyledi.

İbiş, programlarda gençlerle sürekli bir araya geldiklerini, tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen gençlik buluşmalarına, festivallere katıldıklarını belirterek, partilerinin gençlik yapılanmasının Türkiye'nin ve dünyanın en büyük gençlik yapılanması olduğunu ifade etti.

"Gençler olarak bu sürece sahip çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı her işte ülkenin gençlerini düşündüğünü vurgulayan İbiş, şunları kaydetti:

"Bugün 'Terörsüz Türkiye' süreci var. Bölgemiz yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımız, 'gençlerin umudu kırılmasın, özellikle bu bölgenin gençleri yarınlara daha da umutla baksın, ülkenin gençleri birbirine düşman olmasın, kardeşliğini büyütsün, kardeşçe yarınlara umutla baksın' diye en çok da gençler için 'Terörsüz Türkiye' dedi. 'Bizim gençlere bırakacağımız en büyük miras Terörsüz Türkiye'dir' dedi.

Gençler olarak bu sürece sahip çıkacağız. Terörsüz Türkiye sürecini pamuklara sarıp sarmalayacağız. Ülkenin gençleri olarak kardeşliğimizi hep beraber büyüteceğiz. Kardeşin kardeşe düşman olmadığı, Türkiye'nin bu meselelerle uğraşmadığı daha güçlü yarınları hep beraber karşılayacağız. Bu en çok biz gençler için önemli çünkü bu ülkenin yarınlarına dair en çok sözü biz söyleyeceğiz. Bizler de bu coşkumuzu, desteğimizi hep beraber göstereceğiz."

"Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir liderimiz var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu temasları ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelere de değinen İbiş, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız BM kürsüsünde Filistin'de, Gazze'de yaşanan katliamı, soykırımı en üst düzeyde duyurmaya gayret etti. Nerede bir mazlum coğrafya, zulüm gören bir toplum varsa Cumhurbaşkanımız onların sesi olmaya gayret ediyor. Bununla gurur duyuyoruz. Tüm dünya susarken, egemen güçlerin karşısında sessizliğe bürünürken Cumhurbaşkanımız en yüksek sesiyle bunu ifade etti.

Bir kez daha 'Dünya beşten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkündür' diyerek tüm dünyaya mesaj verdi. Donald Trump ile yaptığı görüşmelerle Türkiye'nin dış politika vizyonunu göstermiş oldu. Hatırlayın, eskiden bu tarz görüşmelerde Türkiye'den gidenlerin her zaman ikinci, üçüncü planda yer aldığını maalesef biz gençler fotoğraflardan, kayıtlardan gördük, şahit olduk ama şimdi gurur duyuyoruz. Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir liderimiz var. Tüm dünya 'Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek, nasıl pozisyon alacak' diye bakıyor. Bunu bir kez daha BM'de gurur duyarak izledik."

İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son görüşmede hem ülkeye kazandırdıklarını hem yeni adımlarla Türkiye'nin artık farklı bir ligde olduğunu gördüklerini ifade etti.

"Ana muhalefet partisi çıkıyor, hiçbir iş yapmadıkları, hiçbir icraatta bulunmadıkları gibi her şeyi eleştirdikleri gibi bunu da eleştiriyor." diyen İbiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tek bir ideolojileri var. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Recep Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın, onun karşısında olmak üzerine bir siyaset geliştiriyorlar. Sen BM'ye gidiyorsun. Orada Türkiye adına çok güzel sözler söyleniyor. ABD Başkanı liderimizin bölgedeki liderliğine vurgu yapıyor. Sen bunu bile eleştiriyorsun. Neden biliyor musunuz? Hazmedemiyorlar. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın bu başarısını hazmedemiyorlar. Vizyonları Silivri'nin önünden konuşmak olanlar, BM'deki Türkiye vizyonunu anlamadılar, anlamayacaklar. Onlar hırsızlık ve rant çeteleriyle, birbirlerinin içindeki mücadelelerle uğraşa dursunlar bizler Recep Tayyip Erdoğan'la tarih yazmaya devam edeceğiz."

İbiş, gençler olarak ülkenin, dünyanın ve bölgenin geleceği için adil, mazlumların ezilmediği, zulme uğramadığı bir dünya için çalışacaklarını söyledi.

"Gençlerimizi önemsiyoruz"

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise Van'ın genç bir nüfusa sahip olduğunu ifade etti.

Gençliğin olduğu yerde heyecanın, motivasyonun ve sinerjinin olduğuna dikkati çeken Türkmenoğlu, "Gençlerimizi önemsiyoruz. Onlar için birçok alanda yatırımlar yaptık. 13 ilçede olimpik yüzme havuzları ve spor salonları açtık. Gençliğimize her zaman inandım. Gençlerimize yapılacak tüm yatırımlar hedefine ulaşacaktır. Festivali markalaştırarak geleceğe taşıyacağız. Van Gölü kıyısında düzenlediğimiz festivalde gençlerimiz 19 etkinlik gerçekleştirdi. Emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe de etkinliklerine 7 bin 450 gencin katıldığını belirterek, "Gençlerimize her alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siyasi düşüncesine, ideolojisine bakmaksızın nitelikli bir şekilde şehrine ve ülkesine yararlı olmalarını istiyoruz. Festivalimizi gençlerimize ve çocuklarımıza armağan ettik. Gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkartmak için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini veren İbiş, Türkmenoğlu ve Gültepe, hazırlanan gösterileri izledi.

İki gün süren festival, yerel sanatçıların verdiği konser ve gençlerin halay çekmesiyle sona erdi.