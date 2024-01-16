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Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Metodoloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, 2 metre 64 santimetre ile en çok kar alan bölge oldu.

Karın etkili olduğu Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi’nde 3 gün önce düşen çığ, içme suyu şebekesine zarar verdi.

Su boruları çığdan dolayı tamamen tahrip oldu. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı Bahçesaray Şefliği ekipleri ile mahalle sakinleri ikinci çığ tehlikesi nedeniyle başka bir güzergah kullanarak kaynaktan 700 metrelik yeni hat çekip mahalleye su getirdi.