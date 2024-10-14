Otobüs duraklarına park etmek yasak olmasına rağmen birçok noktada duyarsız şoförler gelişigüzel bir şekilde duraklara araçlarını park ediyor. Yapılan hatalı parklar hem durakta bekleyen yolcuları hem de otobüs şoförlerini sıkıntıya sokuyor.

Van’da kent genelinde hem park hem de trafik sorunu yaşanıyor. Trafik sorunu; genellikle çevre yolunun tamamlanmaması, alternatif yolların az olması, merkezde bazı noktalarda araçların ikili park yapması gibi nedenlerden kaynaklanırken, park sorunu ise katlı otopark ve diğer otopark sayılarının yetersizliği gibi nedenlerden sorun olmayı sürdürüyor.

Bununla beraber bazı duyarsız şoförlerin ikili park yapıp araç geçişlerine engel olması, bazı toplu taşıma araçlarının yolcu alabilmek için trafikte yavaş ilerlemesi veya yolcu almak için uygun olmayan noktalarda bile durabilmesi trafik akışını etkileyen diğer sebepler arasında gösteriliyor.

OTOBÜS DURAKLARI İŞGAL EDİLİYOR

Van’da birçok otobüs durağına araçların park yaptığı da görülüyor. Böyle olunca da mor otobüsler birçok noktada durağa yanaşmakta güçlük çekiyor ve yolcu indirip bindirebilmek için yol ortasında durmak zorunda kalıyor. Bu durum haliyle hem yolcuları hem otobüs şoförlerini zor duruma soktuğu gibi, trafik akışını da yavaşlatıyor.

Daha çok İpekyolu ilçesinde yaşanan durak işgalleri genellikle sabah saatlerinde ve akşam mesai çıkışlarında daha çok sorun oluşturuyor. Yoğun trafikte araçlar ilerlemekte zorluk yaşarken otobüs şoförleri duraklar kapalı olduğu için yol ortasında yolcu indirip bindirmek zorunda kalıyor. Sıkışan trafikte ilerleyemeyen diğer araçlar ise kornalar çalarak gürültü kirliliğine neden oluyor.

Van genelinde birçok durakta yaşanan bu olumsuz durum hem sürücüleri hem de vatandaşları zora sokarken, araç sahiplerine çağrıda bulunan vatandaşlar, daha duyarlı olmalarını isterken, bu noktalarda kontrollerin arttırmasını da talep ediyor.