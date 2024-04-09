İlkbahar aylarında sıkça tüketilen ve bölge halkı tarafından şifa kaynağı olarak görülen çiriş otu, Van’da satılmaya başlandı.

Çiriş otunun mevsimsel olduğunu belirten Manav Ömer Aslan, “Çiriş otunun mevsimi geldi, vatandaşlarımız şu an yoğun rağbet gösteriyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği biliniyor. Bağışıklığa da iyi geldiği bilinen çiriş otuna rağbet fazla.” diye konuştu.

Kavurma, salata, çorba, fırın yemekleri, sulu yemek, börek gibi formlarda yemeklerde kullanılan çiriş otu, ilkbahar aylarında Van sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Ortalama fiyatı 40 lira olan çiriş otunun birçok hastalığa da iyi geldiği belirtiliyor.