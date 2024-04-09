Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklığı tüm vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının yurdun birçok bölgesinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Ancak dün Hakkari'de şiddetli yağışlar etkili oldu.

Evleri su bastı

Yüksekova ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren sağanak sonucu çarşı merkezi ve bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.

Bazı evler su altında kaldı, vatandaşlar evlerine girip çıkmakta zorluk yaşadı.

Bu yağışların bazı illerde devam etmesi bekleniyor.

Uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son açıklamada, arefe gününde birçok il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

İşte sarı kodla uyarılan iller...

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor.

Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.