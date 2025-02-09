Türkiye genelinde yaşanabilecek çığ olaylarına daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlamak amacıyla; Rize AFAD İl Müdürlüğünden 13, Sivas AFAD İl Müdürlüğünden 16, Muş AFAD İI Müdürlüğünden 4 ve Bitlis AFAD İl Müdürlüğünden 6 olmak üzere 39 arama kurtarma teknik personeline, Adana ve Bursa illerinden gelen uzman eğitmenler tarafından eğitim verildi. 3 - 8 Şubat tarihleri arasında çığda arama-kurtarma faaliyeti icra edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı konularını içeren çığda arama kurtarma eğitimi verildi. Uygulamalı eğitim sürecinin ardından Erdemit ilçesindeki Kurubaş bölgesinde "Çığda Arama Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirilerek, 2. grup eğitim süreci tamamlandı.

Kaynak: İHA