Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde ise havanın aralıklı hafif kar yağışlı olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde ise yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği kaydedildi.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Van için buzlanma ve don uyarısı yapılmaya da devam ediliyor. Meteoroloji; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diyerek uyardı.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Çığ tehlikesine de dikkat çeken Meteoroloji; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı