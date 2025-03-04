Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde ise havanın aralıklı hafif kar yağışlı olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde ise yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği kaydedildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Van için buzlanma ve don uyarısı yapılmaya da devam ediliyor. Meteoroloji; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diyerek uyardı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine de dikkat çeken Meteoroloji; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı