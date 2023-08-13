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Wanhaber / Özel

S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gebe okulu açıldı. Tamamen ücretsiz olacak olan okul, anne adaylarına önemli destek sunacak.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, anne adaylarını, gebe okuluna kayıt yaptırmaya davet etti.

S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Kadın Doğum Poliklinikleri içerisinde açılan gebe okulu, seans seans anne adaylarına eğitim verecek.

Anne adaylarına 1. seantsa; ‘hamilelik süreci, doğum nedir, normal doğum, sezeryan ile doğum, doğumun başlangıç belirtileri ve doğum sancısı ile nasıl baş edilir’ konularında bilgilendirmelerde bulunulacak. 2. Seansta ‘doğum öncesi ve sonrası beslenme, hamilelikte diyabet faktörü, anne sütünün önemi, bebeğin beslenmesi ve obezite’ anlatılacak.

Gebe okulunda 3. Seansta; ‘çocuk hastalıkları ve aşılar, bebek ve çocukta ilk yardım uygulaması, yeni doğan bebek bakımı’ konusu işlenecek. 4. Seantsa ‘hamilelikte ve lohusalık dönemindeki duygusal değişiklikler, bebek bakımında babanın rolü, babanın ve annenin bebekle iletişimi, evdeki kardeşin bebek olmadan psikolojik hazırlığı’ konusu masaya yatırılacak.

Okulda 5. Seansa gelindiğinde ‘anne sütünün önemi ve emzirme eğitimi, gebelikte yapılması gereken tanı ve testler, hangi durumda hekime başvurmak gerekir ve gebelikte aylara göre yaşanan değişiklikler’ anne adaylarına ayrıntılarıyla anlatılacak.

Gebe okulunda son seansta ise, ‘nefes ve kas egzersizlerinin nasıl yapıldığı, hamilelikte fiziksel durum ve doğru vücut postürü’ anne adayları ile paylaşılacak.

Düzenlenecek olan eğitimin sonunda, eğitim programlarını tamamlayan anne adaylarına katılım sertifikası verilecek.

Tamamen ücretsiz olacak gebe okulunda eğitimci kadrosu; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Diyetisyen, Manevi Destek Uzmanı, Psikolog, Fizyoterapist, Ebe / Eğitim Hemşiresi ve Sosyal Çalışmacı’dan oluşuyor.

ANNE ADAYLARINA DAVET

S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, anne adaylarının, gebe okulundan faydalanmalarını istedi.

Doç. Dr. Sarıkaya; “Kıymetli anne adayları, hastanemiz bünyesinde hizmet veren gebe okulumuza sizleri bekliyoruz. Profesyonel ekip eşliğinde tüm eğitimleri beraber tamamlayalım. Randevusuz, ücretsiz” dedi.

Haber: Umut Tarhan