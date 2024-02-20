Vanlıları birbirinden güzel kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturan büyükşehir belediyesi, âşıklık geleneğini yaşatmak amacıyla ‘Âşıklar Şenliği’ programı düzenliyor.

Van Devlet Tiyatrosu salonunda 26 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 19.00’da düzenlenecek olan şenliğe; Âşık Bayram Denizoğlu, Âşık Selahattin Dündar, Âşık Temel Turabi, Ozan Âşık Ahmet Poyrazoğlu, Âşık Mehmet Çağlari, Âşık Kazım Gülle, Âşık Muhlis Denizer ve Âşık Rahim Sağlam’ın katılacağı belirtildi.

Birbirinden güzel ezgi ve türkülerin seslendirileceği ‘Âşıklar Şenliği’ne herkesin davetli olduğu belirtildi.