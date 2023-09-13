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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Gölü ve Havzası’nın korunması, tanıtılması ve turizme kazandırılması amacı ile hareket eden Vangölü Aktivistleri Derneği, kentte bisiklet ulaşımını teşvik etmek ve bu sporu yaygınlaştırmak isteyen Van Pedalşör Bisiklet Grubu ve Vangölü Spor Kulübü ile birleşti.

Bisiklet kullanımını özendirme, bisikletli ulaşımın teşviki, sağlıklı bireylerin sporla yetişmesi, bisiklet yarışlarına sporcu yetiştirilmesi, bunun yanı sıra Van Gölü’nü korumak ve turizme kazandırmak amaçları olan aktivist dernekleri güçlerini birleştirme kararı aldı.

Konuya ilişkin olarak söz konusu aktivist dernekleri tarafından yapılan açıklamada; “Van Gölü Aktivistleri Derneği ve VanGölü Spor Kulübü, doğal güzellikleri koruma ve Van Gölü’nü turizme kazandırma misyonunu daha da güçlendirmek için heyecan verici bir gelişmeyi duyuruyor. Van Pedalşör Bisiklet Grubu, VanGölü Aktivistlerine katılmak için birleşme kararı aldı” denildi.

“HEDEFİMİZE YAKLAŞIYORUZ”

Yapılan açıklamada; “Van Pedalşör, uzun yıllardır Van’da bisiklet kültürünü teşvik ediyor ve çevre dostu ulaşımı destekliyor. VanGölü Aktivistleri Derneği ile birleşerek, bisiklet kullanımını özendirme, bisikletli ulaşımın teşviki, sporla sağlıklı bireylerin yetişmesi, bisiklet yarışlarına sporcu yetiştirmek için takım kurma ve bisiklet yollarının açılması ile doğanın korunması ve bölgenin sürdürülebilir turizmine katkıda bulunma hedefimize daha da yaklaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“DOĞAL GÜZELLİKLERİ KORUMA ÇABAMIZI ARTTIRACAĞIZ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bu birleşme, Van Gölü ve Havzası’nın korunması, tanıtılması ve turizme kazandırılması vizyonunu daha da güçlendiriyor. Birlikte, doğal güzellikleri koruma çabalarımızı artıracağız.”