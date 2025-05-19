Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait aile verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rapora göre, Türkiye genelinde akraba evlilikleri 2023 yılına kıyasla yüzde 3,29 artarak 18 bin 619’a yükseldi. 2023 yılında ise bu sayı 18 bin 26 olarak kaydedilmişti.

Evlenme sayısı ile akraba evliliği sayısı ve oranlarına göre 2024 yılında Türkiye genelinde 568 bin 395 evlilik yapıldı. Bu verilere göre 2024’te Türkiye’de akraba evliliği oranı yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

2024 yılında Van’da ise 7 bin 440 evlilik gerçekleşti. Aynı dönemde Van’da gerçekleşen akraba evliliği sayısı 609 olarak açıklandı. Bu dönemde Van’da akraba evliliği oranı yüzde 8,2 olarak kayıtlara geçerek, ülke ortalamasının üzerinde yer aldı.

Van’da 2023 yılında 6 bin 555 evlilik gerçekleşmişti. Bu evliliklerin 557’si ise akraba evliliği olarak açıklanmıştı. 2023’te ülke genelinde akraba evliliği oranı, toplam evlilik içerisinde yüzde 3,2 olurken, Van’da ise bu oran 8,5 olarak kayıtlara geçmişti. Van, 2023 yılında da akraba evliliklerinde ülke ortalamasının üzerinde yer almıştı.