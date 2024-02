Tahmini Okuma Süresi: dakika

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere 2 aydan az bir süre kalırken, Van'daki siyasetin nabzı da giderek artıyor. Bu kapsamda son zamanlarda yoğun ilgi gören Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanlığı'na katılımlar devam ediyor.

Önceki gün Van'ın Gevaş İlçesi'nde eski Belediye Başkanı Nazmi Sezer ve AK Parti önceki dönem ilçe başkanı Bedirhan Erdem, 250 kişilik ekiple birlikte Yeniden Refah Partisi'ne katılırken, dün ise Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti'den istifa ederek, beraberindeki heyetlerle birlikte Yeniden Refah Partisi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Nayif Şabu, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Abdullah Sadıksoy, İpekyolu Belediye Başkan Adayı Eğitimci- Yazar Mehmet Bilici'nin de bulunduğu il başkanlığını ziyaret eden, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti'den istifa ettiklerini ve bundan sonraki süreçte Yeniden Refah Partisi'nde siyaset yapacaklarını ifade ettiler.

ŞABU: "GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ"

Düzenlenen törende ilk olarak söz alan Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Nayif Şabu, partilerinin her geçen gün büyümeye devam ettiğini belirterek, "31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarımız sürüyor. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas partimize katılarak belediye başkan adayımız olacak. Meki Arvas'ın partimize hayırlı olmasını dilerim. Hep beraber Allah'ın izniyle ilimize ve insanlarımıza hizmet edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde aday bulamıyorlar denilerek partimize yapılan haksız eleştirileri yersiz buluyorum. Bazı kesimler insanları yanıltmak için algı oluşturuyorlar. Kimse partimize leke süremez. Yeniden Refah Partisi geçmişte olduğu gibi şu anda alnı ak bir şekilde halkına hizmet etmek için gayret sarf ediyor. Elhamdülillah şu an Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ve İpekyolu Belediye Başkan Adayımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde şu an yükselen bir parti varsa, dava varsa o da Yeniden Refah Partisi'dir. Van İl Teşkilatımız yaklaşık 3 ay önce kuruldu, çok erken ve yeni olmasına rağmen bugün gümbür gümbür geliyor. Partimiz insanlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Bunu gören bir takım siyasi çevreler telaşa düştü. Büyümemizi hazmedemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Yeniden Refah Partisi'nin büyümesini engelleyemezler" dedi.

"HALKIMIZA HİZMET ETMEYE GELİYORUZ"

Anıllarının ak, başlarının dik olduğunu söyleyen Şabu, "Çekememezlik, kıskançlık kimseye bir şey kazandırmaz. Bizim davamız büyüktür. 1969 yılından bu yana partimizin bir tarihi var. Onlar 20 yıllık geçmişleri olduğunu söylüyor. Bizim 55 yıllık geçmişimiz var. Bizim geçmişimizle ilgili kimse bir şey diyemez. Bizim tarihimizde, geçmişimizde ne belediyelerimizde ne de hükümet olduğumuz dönemde kimse yolsuzluklardan, hırsızlıklardan, rüşvetten bahsedemez. Milletine, ülkesine yanlış yaptılar diyemezler. Bizim alnımız ak, başımız diktir. Onur ve gurur duyduğumuz bir geçmişimiz var. Bundan dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Önümüz açık, elimiz güçlü, milletimize gittiğimiz zaman kimse sizin şu tarihte belediyeniz şu yanlışı yaptı diyemez ama onlar acaba millete ne diyecek. Birtakım çevreler Yeniden Refah Partisi olmasaydı biz kazanırdık diyor. 2009, 2014, 2019 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi var mıydı? Neden kaybettiniz. Özellikle 2019 seçimlerinde neden bu kadar büyük bir hezimet yaşadınız? Ya siz güven kaybetmişsiniz. Toplum, insanlar artık size güvenmiyor, inanmıyor. Bunun farkında değilsiniz. Yeniden Refah Partisi'nin önünden çekilin. İnsanlar hizmet bekliyor. Biz halkımıza hizmet etmeye geliyoruz. 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimleri Allah'ın izniyle kazanacağız" diye konuştu.

ARVAS: "YUVAMIZA GERİ DÖNDÜK"

AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katılan ve Yeniden Refah Partisi'nin Bahçesaray Belediye Başkan Adayı olan Meki Arvas ise, "İl Başkanımız vefadan bahsettiler. İnsanlar eşrefi mahlûkattır ama Allah'ın dediği gibi, birbirlerine bakarlarsa, birbirlerini severse eşrefi mahlûkat olur. Malumunuz 2019 seçimlerinde Bahçesaray'da biz %65,48 oy aldık. Yine Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine %60 civarında oy aldık. Bugün bizim halimiz 13 ilçede propaganda meselesi yapılıyor. Bize yapılan haksızlık, vefasızlık yapıldı. Bizden daha az oy alan ve kazanmayan belediyelere yer verildi. Sonunu kadar burası sizindir, siz buradasınız, sizin emeğiniz heba edilmeyecek denilmesine rağmen, son anda onurumuzu, gururumuzu incittiler. Bunun üzerine halkımızla istişare ettik. Halkımız bize 'Refah Partisi sizin baba ocağınızdır. Erbakan hocanın sizin babanızla irtibatı vardı. Nayif Bey, Abdullah bey eski dostlarınızdır. Yuvanıza gideceksiniz' dediler. Biz de o evliyaların duasına, himmetine, Allah'u Teâla'nın yardımına sığınarak mücadelemizi vereceğiz. Rabbim bizi muvaffak etsin" ifadelerini kullandı.

ENSARİ: "KAZANMAK İÇİN BU YOLA ÇIKTIK"

Çaldıran Belediyesi olarak ilklere imza attıklarını belirten Şefik Ensari ise, "Yeniden yeni bir yol çıktık. Yenilerle tanışmaya yola çıktık. Hamdolsun başımız dik, alnımız açık bir şekilde halkın karşısına çıkabiliyoruz. Eksik olan hedeflerimize ulaşmak için ve yeni projeler geliştirmek istiyoruz. Çaldıran Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biridir. Biz ilçemizde olmayan imkânsızlıkları başardık. -46 derece domates üretimi yaptık. Termal otellerle, tekstil fabrikasıyla, doğalgazıyla, imarıyla, gençlerin tüm kaynak kitaplarıyla ve ulaşımda ciddi hizmetlere imza attık. Türkiye'de belki de bir ilki gerçekleştirdik. Bugün Çaldıranda halkımızla ücretsiz bir şekilde ulaşım hizmeti alıyor. Ben adaya karşı olan bir adayım. Çünkü hiçbir zaman topluma karşı itici olmadım. Topluma karşı bir saygısızlığımız olmadı. Kimseye saygıda kusur etmedik. Amacımız yeniden bu sevgi ve saygıya mazhar olmaktır. Hedefimiz kazanmaktır. Kazanmak için bu yola çıktık. Çaldıran bir ailedir. İlçedeki aile bütünlüğünü yine sağlamak istiyoruz. Kendi aileme katıldım. Allah'ın izniyle kazanacağız" dedi.

SADIKSOY: "VAN, 81 İLİN İÇERİSİNDE EN SON HİZMET ALMIŞ BİR İLDİR"

Son olarak söz alan Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Abdullah Sadıksoy ise, batılın zail olduğunu belirterek, "Erbakan hoca her zaman 'Hak geldi, batıl zail oldu.' Aslında bu bir ayetin mealidir. Su gelince teyemmüm bozulur. Aslında bu memleketin sahipleri, hizmetkârları bizleriz. Bizi ilgilendiren tek şey Van'dır ve ilçelerimizdir. Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgilenemeyiz. Ama bugün Van'ımıza baktığımız zaman, ilçelerimize baktığımız zaman, 20 yıldır iktidarda olan AK Parti döneminde yeteri kadar yatırımları almadığını görüyoruz. Bugün Van, 81 ilin içerisinde neredeyse en son hizmet almış bir ildir. Van'ın hangi sorunlarını anlatayım ki? Su sıkıntısı var, sular kesiliyor. Elektrikler kesiliyor. Altyapı sorunları halen devam ediyor. Trafik sorunu var, terminal sorunu var. Van depreminin üzerinden 13 yıla yakın süre geçti. Halen otogar aynı şekilde duruyor" diye konuştu.

"ELLE TUTULUR, GÖZLE GÖRÜLÜR BİR HİZMET YOK"

Van'a üvey evlat muamelesi yapıldığını söyleyen Sadıksoy, "Bugün Türkiye'nin birçok ilinde yerinde dönüşüm ve kentleşme projeleri var. Van da 2 tane büyük deprem yaşadı. Acaba neden Van'da bu olay dile getirilmiyor. Van üvey evlat mı? Bugüne kadar Van'a ne yaptılar? Yaptıkları hizmetleri getirip önümüze koysunlar. Elle tutulur, gözle görülür bir hizmet yok. Bu hizmeti Yeniden Refah Partisi yapacak. Bizim geçmişimiz referansımızdır. Erbakan hoca dönemini gördünüz. Türkiye ne kadar güzel bir yere geldi. Huzur, saadet ve refah geldi. Gittiğimiz yerlerde partimizin amblemini gördükleri zaman, 'Bu ne zaman çıktı, bu bizim eski partimizdir. Biz yine buraya geleceğiz' diyorlar. Biz de bunları duyunca seviniyoruz. Hak geldi, batıl zail oldu. Belediyeleri kazandığımız zaman, hizmet açısından elimizden geleni bu memlekete yapılması gerekenleri esirgersek, bütün memleketin vebali boynumuzda olur. Çünkü insanoğlu en eşrefi mahlukattır. Eğer inanıyorsanız üstünsünüz. Bir Allah'a inanıyoruz. Allah inandığımız ve samimi olarak bu yola çıktığımız için, Allah'ın nusreti gelecek. Rabbim bizi bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bize onlara karşı hizmetçi olarak hizmet etmeyi nasip etsin" diye ifadelerini kullandı.

İl Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin ise, söz konusu katılımların kendilerini onurlandırdığını söyleyerek, "Çaldıran ilçesi Van'ımızın değerli ve güzide ilçelerinden bir tanesidir. Çaldıran için bir değer olan mevcut belediye başkanımız Şefik Ensari Bey aramıza katıldılar. Bize onur verdiler. Bu katılımları ileriki süreçlerde daha geniş katılımlarla yapacağız. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari başta olmak üzere, partiye katılanlara Yeniden Refah Partisi'nin rozetleri takıldı.

Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.