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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, göreve geldikten sonra ilk kez kameraların karşısına geçti.

Yeni başkan, yılın ilk enflasyon raporunu sundu.

Merkez'in yıl sonu ve gelecek yıllara yönelik tahminleri değişmedi.

TCMB Başkanı Karahan'ın açıkladığı enflasyon tahminlerinin orta noktası; 2024 yıl sonu için yüzde 36, 2025 yıl sonu için yüzde 14 ve 2026 için yüzde 9 oldu.

Sunumun ardından soruları cevaplayan Karahan'a, faiz artışı konusu da soruldu.

Fatih Karahan, şu an için faiz artışının gündemlerinde olmadığını söyledi.

"Ek bir faiz artışı gerektiğini şu anda değerlendirmiyoruz"

Karahan, soruyu şöyle cevapladı:

"Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyonun, tahmin aralığına yakınsaması gözlemlenecek.

Ek bir faiz artışı gerektiğini şu anda değerlendirmiyoruz fakat görünümün bozulması halinde kararlarımızı gözden geçireceğiz."

Mevcut faiz yüzde 45

TCMB politika faizi, en son ocak toplantısında yüzde 45'e seviyesine getirilmişti.