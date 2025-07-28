Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ve Erciş ilçesinde bulunan 80 adet iş yerini kiraya vereceğini duyurdu. Kira için ilana çıkıldı.

Söz konusu ilanda, “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait ilimiz muhtelif yerlerinde bulunan 80 işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddeleri doğrultusunda 10 (on) yılığına kiralaya verilecektir.” denildi.

İşyerleri, İpekyolu ilçesinde; Aşağı Norşin mahallesi eski emniyet karşısı, Bahçıvan mahallesi Peynirciler Çarşısı, Bahçıvan mahallesi eski Özalp durağı, Bostaniçi Mahallesi Canlı Hayvan Pazarı ve Şerefiye Mahallesi Aydın Talay Yer Altı Çarşısında, Erciş ilçesinde ise, Işıklı Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunuyor.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

İpekyolu ve Erciş ilçelerinde gerçekleştirilecek olan kiralama ihalesi 5 Ağustos Salı günü saat 10.00’da, açık teklif usulüyle Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda yapılacak.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

- Kiralanacak yeri gördüğüne dair dilekçe,

-İkametgah adresini gösterir adres beyanı ve kimlik kartı,

-Adli Sicil Kayıt Belgesi (Yeni alınmış olmalı tüzel kişiliğin hakim ortağı veya müdürüne ait),

-Geçici Teminat Makbuzu,

-Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak).

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.