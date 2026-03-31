Ülkenin birçok bölgesinde bahar havası yaşanırken, Van’da ise yer yer kar ve yağmur yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde gece saatlerinde zaman zaman yağmur ve kar yağışı görülürken, gün içerisinde güneşli hava hakim oluyor.

GÜRPINAR (KIRKGEÇİT) BÖLGESİNDE KAR ETKİLİ OLDU

Dün gece kent genelinde karla karışık yağmur etkili olurken, bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Özellikle Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

18 MAHALLE, 24 MEZRA YOLU KAPALI

Yağışlar nedeniyle 6 ilçede toplam 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Edinilen bilgilere göre; Bahçesaray ilçesinde 1 mezra yolu, Başkale ilçesinde 3 mahalle ve 6 mezra yolu, Erciş ilçesinde 1 mahalle yolu, Gevaş ilçesinde 1 mahalle yolu, Gürpınar ilçesinde 11 mahalle ve 17 mezra yolu ile Saray ilçesinde 2 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Böylece toplamda 18 mahalle ve 24 mezra yolu ulaşıma kapanmış oldu.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.