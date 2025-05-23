İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesinde bulunan Urartu Gençlik Merkezinin önünde halk oyunları gösterisiyle başlayan açılış töreni kurdele kesimiyle devam etti.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, gençlik merkezinin hayırlara vesile olmasını diledi.

“GENÇLİK MERKEZLERİ HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Milletvekili Kayatürk, “Sevgili gençler bugün önemli bir açılış için toplanmış bulunuyoruz. Van'ımızda şu anda 100 milyar liranın üzerindeki yatırımlar devam ediyor. Muhtemelen Türkiye'nin çok az ilinde bu kadar büyük bir yatırım var. Yatırımları buraya getirmek, takip etmek ve gerçekleştirmek için valimizle, siyasilerimizle canla başla çalışıyoruz. Bu doğrultuda Ankara'da yaptığımız ziyaretlerde hiçbir bakanlıktan boş dönmüyoruz. Dolayısıyla bu konuda Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimizin bakanlarına ve bu yatırımın buraya gelmesine katkı sunan herkese şükranlarımı ifade ediyorum. Bu güzel müessesenin memleketimize, ilimize, gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“GELECEĞE YATIRIM YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Van Valisi Ozan Balcı ise, “Van'ımızın geleceğine özellikle de gençlere hizmet edecek güzel bir gençlik merkezinin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Eğitimden, sağlığa, sosyal hizmetlerden, kültür sanata, turizme, ulaşıma, iletişime kırsal altyapıya, kısacası hayatın ve yaşamın her alanına dair ekip arkadaşlarımızla beraber başta milletvekillerimiz olmak üzere siyasi parti başkanlarımız, iş dünyamız, bürokrasimiz, üniversitemiz, sivil toplum örgütlerimiz, esnafımız ve çiftçimiz el ele birbirimizi severek, kucaklayarak Vanlı hemşerilerimizin geleceğine yatırım yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“100 MİLYARLIK YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR”

100 milyarlık yatırımın olduğunu belirten Vali Balcı, “Çocuklar, gençler hayallerini gerçekleştirsin diye mazeret üretmeden, problem üretmeden canla başla çalışıyoruz. Çok da güzel işler oluyor. Yaklaşık 100 milyarlık bir yatırımımız var. 3 yıl içerisinde bu yatırımlar biter inşallah. Bittiğinde de 25 bin kişiye yakın istihdam meydana getirecek. Spor tesislerinden voleybol ve basketbol sahalarına, halı sahalardan yüzme havuzlarına daha birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor.” sözlerine yer verdi.

“GENÇLER İÇİN GÜZEL ŞEYLER YAPIYORUZ”

Vali Balcı sözlerini şöyle sürdürdü, “Bunlar devletimizin parasıyla yapılıyor. Devlet kim? Devlet de milletin ta kendisi. Yani milletin kendi kaynaklarını yine milletimize kullanıyoruz. Gençler için de çok güzel işler yapıyoruz. Biz bunları yaparken Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yapıyoruz. Bizi yüreklendiriyor, cesaretlendiriyor. Bakanlarımız da bizi destekliyor. Vanlı hemşerilerimizin huzur, refah, esenliği bizi yakından ilgilendiriyor. Van'ın V'si ile ilgili her şey bizi ilgilendiriyor.”

Toplu açılış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Zahir Soğanda, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, çok sayıda davetli, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplu açılış töreni Van Valisi Ozan Balcı ve beraberindeki heyetin gençlik merkezindeki salonları gezmesiyle sona erdi.