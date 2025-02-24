TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 173 bin 342 iken 2024 yılında 187 bin 343 oldu.

Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2024 yılında ülkemiz genelinde binde 2,19 olarak gerçekleşti.

VAN’A AİT BOŞANMA VERİLERİ

2024 yılında Van’da boşanan çiftlerin sayısı 887’ye çıktı.

2023 yılında Van’da boşanan çift sayısı 843 olarak kayıtlarda yer alırken, bu oran 2024 yılında artış göstererek 887’ye çıktı.

Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı Van genelinde 2024 yılında binde 0,79 olarak gerçekleşti. Van’da kaba boşanma hızı 2023 yılında 0,75 olarak kayıtlarda yer almıştı.

Son beş yıla bakıldığında Van’da 2020 yılında kaba boşanma hızı 0,50 bandındayken, bu oran 2024’te binde 0,29 oranında artış göstererek 0,79’a çıktı.

Van’da 2024 yılında kaba boşanma hızı önceki yıllara göre artış gösterse de Türkiye genelinin çok altında seyretti.

2024 yılında boşanan 24 çift bir yıldan daha kısa süre evli kalırken, 74 çift evliliklerinin 1’inci yılında boşanma kararı aldı. Van’da 2024 yılında 62 çift evliliklerinin 2’nci yılında boşanırken, evliliklerinin 3’üncü yılında boşanan çift sayısı 60 oldu. Van’da 40 çift evliliklerinin 4’üncü yılında, 51 çift 5’inci yıllarında, 217 çift evliliklerinin 6 ila 10’uncu yıllarında, 135 çift evliliklerinin 11 ila 15’inci yılları arasında, 223 çift ise evliliklerinin 16’ıncı yıl ve üzerinde iken boşanma kararı verdi.