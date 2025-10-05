Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Hastanesi'nde tedavi gören 2 günlük kalp hastası bebeğin ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'daki Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verilerek, ambulans uçak talep edildi. Van Ferit Melen Havalimanı'nın pist yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı olmasından dolayı ambulans uçak Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na iniş yaptı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek, bebeğin Van'dan Muş'a nakli için helikopter ambulans talep edildi. Ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirilen minik bebek, buradan helikopter ambulansla Muş'a nakledildi. Hasta bebeğin daha sonra Muş'tan uçak ambulansla İstanbul'a nakli gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA