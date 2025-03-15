İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; Cevdet Paşa Mahallesi Sofi Baba Caddesi, Vali Mithat Bey Mahallesi Beşyol civarı ve Sakatatçılar Çarşısı’nda bulunan üç çöp konteynerinin, bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Olayın ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürerek temizlik çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Her birinin yaklaşık 150 bin TL değerinde olduğu belirtilen gömme çöp konteynerlerinin yanmasının, belediyeye büyük maddi kayıplar yaşattığı kaydedilirken, yanan konteynerlerden çıkan zehirli gazların da çevre sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

“KONTEYNERLERE YANICI MADDELER ATILMAMALI”

Vatandaşların, çöp konteynerlerine yanıcı ve patlayıcı maddeler atmaktan kaçınmaları çağrısında bulunan İpekyolu Belediyesi; “Özellikle benzin, gaz yağı gibi yanıcı sıvılar; söndürülmemiş çöpler ve soba külleri; deodorant ve parfüm kutuları; pil ve bataryalar; kimyasal çözücüler ve boya gibi maddeler çöp konteynerlerine atılmamalıdır. Bu tür maddeler ciddi yangın riski oluşturmakla birlikte çevreye, su kaynaklarına ve halk sağlığına zarar verebilir. Ayrıca, ciddi yaralanmalara yol açma potansiyeli taşımaktadır. Halk sağlığını ve çevreyi korumak adına herkesin bu konuda duyarlı olması gerekir. Aksi halde, kasıtlı olarak bu tür zarar verici işlemleri gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilmesi halinde gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Tüm halkımıza önemle duyurulur” açıklaması yaptı.