2024-2025 sezonu TFF Futsal Ligi Final Turu eşleşmesinde Kocaeli Osmanlı 41 ile karşılaşan Vangölü Sportif Faaliyetler rakibini yenerek şampiyon oldu.

Play-Off 2. Tur serinde Karasu 1933 SK’yı 2-0 ile geçen Vangölü Sportif Faaliyetler, normal sezonu lider bitirerek direkt finale kalan Kocaeli Osmanlı 41 ile eşleşti. Finalde büyük başarı gösteren Van ekibi rakibini mağlup ederek şampiyonlar ligine gitmeye hak kazandı.

2024-2025 sezonu Türkiye Futbol Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi Final karşılaşmasında Kocaeli Osmanlı 41 FK ile mücadele eden Van ekibi Vangölü Sportif Faliyetler Kulübü mücadeleyi 4-2 kazanarak Şampiyonlar Lig’ine adını yazdırdı.

TFF Futsal Lig’inde Vangölü Sportif Faliyetler Kulübü 27 puan ile ligi 3. sırada tamamladı. Play-Off 1. Turunda Diyarbakır Ali Paşa SK’yi yenen Van ekibi, Play-Off 2. Tur serisinde ise Karasu 1933 SK geçerek finalde Kocaeli Osmanlı 41 FK ile eşleşti.

Van’da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 10-8’lik skorla yenen Vangölü Sportif Faliyetler Kulübü, rövanş karşılaşmasında ise Kocaeli Osmanlı 41 FK’ya 7-6’lı mağlup olmuştu.

Şampiyonluğun belirlendiği son final karşılaşmasında ise Vangölü Sportif Faliyetler Kulübü üstünlüğü elinde tuttu ve mücadeleyi 4-2 kazandı.

Final karşılaşmasında rakibine şans vermeyen Van ekibi deplasmanda zorlu rakibini yenerek Van adına büyük başarı elde edip, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

TFF Futsal Ligi Şampiyonu Vangölü Sportif Faaliyetler'e şampiyonluk kupasını Futsal Millî Takımlar Teknik Direktörü Murat Kaya verdi. Vangölü Sportif Faaliyetler kulübü oyuncusu Muhammet Altunay da gol kralı oldu.