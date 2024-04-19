Van YYÜ Turizm Fakültesi, her yıl 16-18 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Turizm Haftası’ çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenledi. Turizm Fakültesi akademisyenleri ile öğrenciler düzenledikleri paneller, panayırlar, fidan dikimi ve bisiklet turu ile coşku dolu bir turizm şenliği yaşattı. Turizm şenliğinin ilk gününde; Van Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla Van YYÜ akademisyenleri tarafından ‘Van’da Yapılan Arkeolojik Kazıların İl Turizmine Olan Katkıları’ temalı panel düzenlendi.

Van Müzesi’nde gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Emine Cihangir moderatörlüğündeki panelde; Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu, “Geleceğe Miras’ projesi’ kapsamında ‘Eski Van Şehrinde Planlanan Çalışmalar’, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu “Çavuştepe ve Zernaki Tepe Kazılarının Van Turizmine Katkısı” ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Çalış ise “Gevaş Selçuklu Mezarlığı Kazı ve Restorasyonunun Van Turizmine Katkısı” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinliğin ikinci gününde ise Van YYÜ Turizm Fakültesi bahçesinde gerçekleşen programda Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, bacasız sanayi olan turizmin önemine değinerek öğrencilere seslendi. Turizmin sadece yerel ve ulusal ekonominin canlanmasına katkı sunan ekonomik bir faaliyet olmadığını ifade eden Rektör Yardımcısı Baydaş, turizmin aynı zamanda kültürel bir etkileşim fırsatı oluşturduğunu belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak Van’ın sahip olduğu turizm potansiyelinin de farkında olduklarını vurgulayan Baydaş, “Bu potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmek için ‘bacasız sanayi’ olarak bilinen turizmin birçok sektörü etkilediğinin farkında olarak tüm kent paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışmakta ve Van şehrini bir turizm kenti haline getirme çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bilindiği üzere Van köklü geçmişi, sahip olduğu doğal değerleri ve derin kültürel mirasıyla, kedisiyle, gölüyle tam bir turizm kenti konumundadır. Biz, üniversite olarak kendi değerlerine sahip çıkan ve bu değerleri ulusal, uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil ve tanıtma görevlerinin bilinciyle hareket etmekteyiz. Bu kapsamda, akademisyenlerimizle birlikte çeşitli çalışmalar yaptık ve hâlihazırda yapmaya devam etmekteyiz” dedi.

Yaptıkları tüm çalışmalar ışığında Turizm Haftası’nda bölgedeki doğal, kültürel ve tarihi değerleri topluma ve dünyaya tanıtmak, bu değerleri vurgulamak ve turizmin ülkemize sağladığı yararları tartışmak için bir fırsat olarak gördüklerini belirten Baydaş; daha güçlü, daha nitelikli ve sürdürülebilir bir turizm için birlikte samimiyetle çalışmaya devam diyerek herkese teşekkür etti.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu da, yaptığı kısa konuşmasında turizmin önemine değindi. Turizmin ilgililerine dair bir bilinç ve farkındalık oluşturmak, bunun yanı sıra kentin turistik değerlerini tanıtmak ve öne çıkarmak için Turizm Haftası’nı bir şenlik hâline dönüştürdüklerini ifade eden Terzioğlu, bu etkinliğin ilerleyen yıllarda da çok daha genişleyerek, üniversitenin geleneksel bir etkinliği olması arzusunda olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş ve akademisyenler, Turizm Fakültesi öğrencilerinin ürünlerini sergiledikleri panayırı dolaştı. Öğrencilerin halay çekmesi ile devam eden şenlik, fidan dikimi ve bisiklet turu ile sona erdi.