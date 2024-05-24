İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 231 günlük bir süredir devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de saldırılara protestolar sürüyor. Protesto kapsamında Cuma namazı sonrası Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, merkezi yemekhane binası civarına kurulan Gazze Nöbet Çadırı’na kadar "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Emin Akaslan, Filistinlilerin 100 yılı aşkın süredir toprakları adım adım işgal edildiğini belirtti. Akaslan, “İşgal edilen toprakları dahil tamamı Konya’dan daha küçük olan Filistin’in, Van-Bahçesaray’dan bile küçük bir parçası olan Gazze Şeridi 17 yıldır Siyonist terör örgütü tarafından abluka altında tutulan, içeri girmesi de dışarı çıkması da Siyonistlerin insafına bırakılan Filistinlilerin ve Gazzelilerin; tüm bu olumsuzluklara rağmen yılmadan, yorulmadan, ümitsizliğe ve karamsarlığa düşmeden, çaba ve gayrete sarılarak, imanına ve Rabbine güvenerek, ilmi-bilimi, teknolojiyi en üst seviyede geliştirip kullanarak, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla hep birlikte evini, yurdunu, toprağını savunduğunun, tüm şirretliklerine, iğrençliklerine, en küçük insani hassasiyet taşımamasına rağmen düşmanına benzemeden, kendine, inancına, değerlerine yaraşır bir şekilde yaptığı mücadelesinin, Siyonist terör örgütüyle, onun suç ortakları olan dünyanın sözde en güçlü devletlerinin tüm gücüyle saldırmasına rağmen hala hiçbir hedeflerine ulaşmalarına müsaade etmediklerini, hepsine birden meydan okuyup direndiklerinin 231. günü” dedi.