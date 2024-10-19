Vali Ozan Balcı, yayımladığı mesajında; “Kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olan Muhtarlarımız, Devletimizin her mahalledeki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında büyük bir öneme sahiptir” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle açıklama yapan Vali Ozan Balcı; “Devletimizin eli, gözü, kulağı olarak vatandaşlarımızın talep, istek ve dileklerine birinci elden ulaşılmasını sağlayan muhtarlarımız, devlet ile millet arasında gönül köprüleri kurarak vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin yerinde ve ihtiyaca cevap verecek nitelikte olması için her daim gayret göstermektedir. Muhtarlarımız, mahallerimizde altyapı çalışmalarından nüfus hizmetlerine, asayiş çalışmalarından eğitim ve sosyal yardım hizmetlerine kadar pek çok alanda önemli bir görev üstlenirler. Van'ımızda mahallelerinin her türlü ihtiyacını tespit edip vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşmasını sağlayan mahalle muhtarlarımıza, ortaya koydukları özverili hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Vali Balcı, yazılı açıklamasını şu ifadelerle tamamladı; “Bu duygu ve düşüncelerle; kadim şehrimiz Van'da görev yaparak ebediyete irtihal eden Muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, geçmişte muhtar olarak hemşehrilerimize hizmet etmiş olan Muhtarlarımıza sağlık ve esenlik diliyorum. Görevi başındaki değerli Muhtarlarımıza yapmış oldukları hizmetlerde başarılar dileyerek 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbî duygularımla kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”