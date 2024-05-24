İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan ön raporu yayınladı. Raporda kazaya ilişkin teknik ve genel bilgilerin toplandığı belirtilerek, verilerin değerlendirilebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu aktarıldı. Reisi’yi taşıyan helikopterin belirlenen rotada ilerlediği kaydedilen raporda, pilotun diğer iki helikopterle kazadan bir buçuk dakika önce iletişim kurduğu belirtildi. Raporda enkaz üzerinde herhangi bir kurşun veya farklı bir cisme rastlanılmadığı ve düşmesinin ardından helikopterde yangın çıktığı bildirildi.

"Şüpheli duruma rastlanmadı"

Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan zorluklara değinilen raporda, arazinin dağlık olması ve olumsuz hava şartlarının kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği aktarıldı. Operasyonun gece boyunca devam ettiği kaydedilen raporda, İHA'ların yardımıyla pazartesi günü yerel saatle 05.00’te kazanın kesin noktasının belirlendiği ve kara kuvvetlerinin enkazın bulunduğu noktaya intikal ettiği ifade edildi. Gözetleme kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı ve gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından nihai raporun açıklanacağı belirtildi.

İran’da 19 Mayıs’ta Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.