Mezuniyet törenine katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrencilerin okula başladığı ilk gün giydikleri temizliğin, saflığın ve ilkesel duruşun bir örneği olan beyaz önlüğün Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi mezunlarına yakışır şekilde taşımalarını arzu ettiklerini dile getirdi.

Rektör Şevli yaptığı konuşmada, “Ülkemiz gerçekten her anlamda çok güçlü bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla çok daha iyi noktalara gelecektir. Bu anlamda sağlık sektöründeki doktorların, eczacıların, hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanlarının yaptıkları çalışmalarla dışa bağımlılığımızı azaltacak çok güzel gelişmeleri sağladıklarını biliyoruz.

İlaç sektörünün, aşı sektörünün geliştiğini Covid-19 pandemisinde Turkovac aşısının üretilmesiyle ve bunun başarılı bir şekilde uygulanmasıyla gördük. Yine birçok akıllı ilaç dediğimiz nanoteknolojiyle üretilmiş ilaçlar, teknolojinin, bilişim sektörünün gelişmesiyle birlikte yapay zekânın kullanılmasıyla daha modern bir hâle geldi” dedi.

Van YYÜ Eczacılık Fakültesi öğrencilerini bu modern eczacılık yöntemlerine göre yetiştirdiklerini dile getiren Rektör Şevli, “Sevgili öğrencilerimiz, eğitim ve öğrenme hayat boyunca devam etmektedir. Eğitim öğretim süreci sadece Eczacılık Fakültesinde görmüş olduğunuz beş yıllık eğitimle sınırlı değil. Sürekli kendinizi yenilemeniz, kendinizi geliştirmeniz, azimle süreklilik içerisinde çalışmanız gerekiyor. Etik, ahlaki değerlere bağlı kalıp milli ve manevi değerlerle birlikte bir eczacı olarak meslek hayatınızı sürdürmenizi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Şevli’nin konuşmalarının ardından Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Yardım ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İshak Bildirici’nin mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ettiler. Mezuniyet programı kapsamında öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edildi. Fakülte birincisi tarafından yaş kütüğe plaka çakıldıktan sonra 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Eczacılık Fakültesi birincisi Sümeyye Bulut, öğrencilere ve hocalarına hitaben konuşmasını gerçekleştirdi.

Mezuniyet programına Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Eşi Duygu Şevli’nin yanı sıra, Genel Sekreter Cahit Tekin, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Yardım ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İshak Bildirici, 38. Bölge Van, Bitlis, Hakkâri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baransel ile akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Van Bölge Gazetesi