Meteorolojik verilere göre bugün Van’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Van Valiliği de, ilin doğusunda beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekti.

Konuya ilişkin Van Valiliği tarafından yapılan paylaşımda; “Bugün (Pazartesi) Van il genelinde beklenen yağışların, akşam saatlerine kadar doğu kesimlerde (Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray, Başkale, Erçek ve Erek dağı, Kurubaş ile Bostaniçi çevrelerinde) bölgesel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

SEL, SU BASKINI, TAŞKIN…

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, dere yataklarında taşkın, yıldırım düşmesi gbi durumlara karşı uyaran Van Valiliği, “Kuvvetli gök gürültülü yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, dere yataklarında taşkın, yıldırım düşmesi, kar erimesine bağlı heyelan, kaya düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde kar akması ve çığ düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” diye kaydetti.