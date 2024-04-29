Van’da yazdan kalma hava sıcaklıkları hissedilirken, yağış olup olmayacağı ise merak ediliyor. Meteoroloji, Van için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre Van’a yeniden yağışlı hava geliyor.
İŞTE VAN İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİ
İpekyolu:
29 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu 8 / 21
30 Nisan Salı: Çok bulutlu 9 / 21
01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 21
02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 18
03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 17
Tuşba:
29 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu 8 / 21
30 Nisan Salı: Çok bulutlu 9 / 21
01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 21
02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 18
03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 17
Edremit:
29 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu 8 / 21
30 Nisan Salı: Çok bulutlu 9 / 21
01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 21
02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 18
03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 17
Bahçesaray:
29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 9 / 27
30 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 25
01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 24
02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 21
03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 20
Başkale:
29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 8 / 20
30 Nisan Salı: Çok bulutlu 8 / 20
01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 18
02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 15
03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 13
Çaldıran:
29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 6 / 22
30 Nisan Salı: Çok bulutlu 6 / 21
01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 21
02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 17
03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5 / 14
Çatak:
29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 8 / 29
30 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 28
01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 25
02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 24
03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 22
Erciş:
29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 7 / 26
30 Nisan Salı: Çok bulutlu 7 / 25
01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 25
02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 23
03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 20
Gevaş:
29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 9 / 22
30 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 22
01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 20
02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 18
03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 16
Gürpınar:
29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 7 / 26
30 Nisan Salı: Çok bulutlu 7 / 25
01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 22
02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 21
03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 15
Muradiye:
29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 10 / 25
30 Nisan Salı: Çok bulutlu 10 / 25
01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 23
02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 21
03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 18
Özalp:
29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 3 / 23
30 Nisan Salı: Çok bulutlu 4 / 22
01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 4 / 21
02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 4 / 18
03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 3 / 15
Saray:
29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 6 / 22
30 Nisan Salı: Çok bulutlu 6 / 21
01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 20
02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 16
03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 13