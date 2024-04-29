Van’da yazdan kalma hava sıcaklıkları hissedilirken, yağış olup olmayacağı ise merak ediliyor. Meteoroloji, Van için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre Van’a yeniden yağışlı hava geliyor.

İŞTE VAN İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİ

İpekyolu:

29 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu 8 / 21

30 Nisan Salı: Çok bulutlu 9 / 21

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 21

02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 18

03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 17

Tuşba:

29 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu 8 / 21

30 Nisan Salı: Çok bulutlu 9 / 21

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 21

02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 18

03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 17

Edremit:

29 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu 8 / 21

30 Nisan Salı: Çok bulutlu 9 / 21

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 21

02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 18

03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 17

Bahçesaray:

29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 9 / 27

30 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 25

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 24

02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 21

03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 20

Başkale:

29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 8 / 20

30 Nisan Salı: Çok bulutlu 8 / 20

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 18

02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 15

03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 13

Çaldıran:

29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 6 / 22

30 Nisan Salı: Çok bulutlu 6 / 21

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 21

02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 17

03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5 / 14

Çatak:

29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 8 / 29

30 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 28

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 25

02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 24

03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 22

Erciş:

29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 7 / 26

30 Nisan Salı: Çok bulutlu 7 / 25

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 25

02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 23

03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 20

Gevaş:

29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 9 / 22

30 Nisan Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 22

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 20

02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 18

03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 16

Gürpınar:

29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 7 / 26

30 Nisan Salı: Çok bulutlu 7 / 25

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 22

02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 21

03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 15

Muradiye:

29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 10 / 25

30 Nisan Salı: Çok bulutlu 10 / 25

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 23

02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 21

03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 18

Özalp:

29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 3 / 23

30 Nisan Salı: Çok bulutlu 4 / 22

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 4 / 21

02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 4 / 18

03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 3 / 15

Saray:

29 Nisan Pazartesi: Az bulutlu 6 / 22

30 Nisan Salı: Çok bulutlu 6 / 21

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 20

02 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 16

03 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 13