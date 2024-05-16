Planlı bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) enerji kesintileri olacağını bildirdi. Yapılan bildirimde bugün (16.05.2024) Van’ın 8 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı kaydedildi.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gürpınar, Gevaş, Erciş, Muradiye ve Saray ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Enerji kesintilerinin yapılacağı ilçeler ve mahaller şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00- 17.00 saatleri arasında Bahçıvan, Cumhuriyet ve Hafiziye mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00- 17.00 saatleri arasında Dönemeç ve Gölkaşı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

13.00-18.00 saatleri arasında Köprüler mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-15.00 saatleri arasında ise Şabaniye ve Süphan mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

12.00-16.00 saatleri arasında Akçift, Atmaca, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Dağönü, Değirmenözü, Derebey, Ermişler, Esenpınar, Gedikbulak, Göllü, Güvençli, Halkalı, Karaağaç, Kumluca, Meydancık, Özyurt, Pirgarip, Sağlamtaş, Şahgeldi, Tabanlı, Yaylıyaka, Yeşilsu ve Yumrutepe mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00-17.00 saatleri arasında Alnıak, Giyimli, Hoşap, Koçgüden, Mollahüseyin, Taşdöndüren, Tutmaç ve Yedisalkım mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00-17.00 saatleri arasında Bahçelievler, Karşıyaka, Dereağzı, Elmalı, Koçak, Yoldöndü, Altınsaç, Göründü, Yemişlik, Dilmetaş, Kuşluk, Timar, Atalan, Dağyöre, Pınarbaşı, Bağlama, İnköy, Selimiye, Hasbey, İkizler, Uysal, Yanıkçay, Kazanç, Değirmitaş, Hişet, Aydınocak, Dokuzağaç, Kurultu, Uğurveren, Yuva, Abalı, Aladüz, Guzelkonak ve Kayalar mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00- 17.00 saatleri arasında Ağaçören, Ağırkaya, Çubuklu, Evbeyli, Gözütok, Kardoğan, Kekiksırtı, Köycük, Mağara, Söğütlü, Ulupamir ve Uncular mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00- 17.00 saatleri arasında Babacan ve Kandahar mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00- 15.00 saatlerinde Şehitmemet Bey Mahallesi 521 sokak ve 407 sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00-17.00 saatleri arasında Kapıköy, Koçbaşı ve Yamanyurt mahallerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.