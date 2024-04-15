Cevdet Yılmaz, bugün paylaşılan şubat ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Şubat ayı işsizlik verisi yüzde 8,7 oranıyla bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans göstermiştir.

Genç işsizliği, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puanlık bir iyileşme kaydederek yüzde 15,6'ya düşmüştür. Kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 11,3'lük seviyesiyle yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Şubat ayında istihdamımız 32,4 milyonu aşarken yüzde 49,3'e ulaşan istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmektedir" dedi.

Yılmaz, ilerleyen dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra; özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye ve OVP'yi kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirtti.