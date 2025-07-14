Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı İç Göç İstatistiklerine göre Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,6'sını erkekler, yüzde 52,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Bu dönemde Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında; İstanbul 395 bin 485 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 202 bin 402 kişi ile Ankara ve 117 bin 889 kişi ile İzmir takip etti. Aynı dönemde en az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 570 kişi ile Ardahan, 5 bin 644 kişi ile Bayburt ve 6 bin 739 kişi ile Tunceli oldu.

Verilere göre, Van’ın nüfusu 1 milyon 118 bin 87 olarak kaydedilirken, ilin net göç hızı binde -20,0 oldu. Van, 2024’te 31 bin 418 kişi göç alırken, 54 bin 23 kişi göç verdi. Bu durum, ilin net göç oranını -22 bin 605 olarak kayıtlara geçirdi ve Van’ı 2024 yılında Türkiye’de en fazla net göç veren il yaptı.

VAN’A 31 BİN 418 KİŞİ GÖÇ ETTİ

2024 yılında Van’a tayin ve iş değişikliği gibi nedenlerle gelen toplam kişi sayısı 3 bin 657, işe başlamak ya da iş bulmak için gelen kişi sayısı 2 bin 77, eğitim için gelen kişi sayısı 4 bin 932, medeni durum değişikliği veya ailevi nedenlerden dolayı gelen kişi sayısı bin 485, daha iyi konut ve yaşam koşulları için gelen kişi sayısı 7 bin 23, hane veya aile fertlerinden birine bağımlı olarak gelen sayısı 7 bin 270, memlekete dönme veya aile yanına gitme nedenlerinden gelen sayısı bin 587, sağlık ve bakım nedenlerinden dolayı gelen sayısı 60, ev alınması durumuyla gelen sayısı 643, emeklilik nedeniyle gelen sayısı 60, diğer ve bilinmeyen nedenlerden gelen sayısı ise 2 bin 624 olarak raporlandı.

VAN’DAN 54 BİN 23 KİŞİ GÖÇ ETTİ

2024 yılında Van’dan tayin ve iş değişikliği gibi nedenlerle göç eden toplam kişi sayısı 6 bin 986, işe başlamak ya da iş bulmak için göç eden kişi sayısı 4 bin 310, eğitim için göç eden kişi sayısı 7 bin 140, medeni durum değişikliği veya ailevi nedenlerden dolayı göç eden kişi sayısı 2 bin 774, daha iyi konut ve yaşam koşulları için göç eden kişi sayısı 9 bin 7, hane veya aile fertlerinden birine bağımlı olarak göç eden sayısı 18 bin 465, memlekete dönme veya aile yanına gitme nedenlerinden dolayı göç eden sayısı 791, sağlık ve bakım nedenlerinden dolayı göç eden sayısı 144, ev alınması durumuyla göç eden sayısı bin 391, emeklilik nedeniyle göç eden sayısı 129, diğer ve bilinmeyen nedenlerden göç eden sayısı ise 2 bin 886 olarak raporlandı.