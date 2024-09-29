Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, lider Menemen Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zor geçen maçın ilk yarısı Van Spor FK'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 2. Yarıda Van Spor FK, 10 kişi kalan rakibi karşısında skor üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı.

5 MAÇTA 7 PUAN KAYBETTİ

Tahsin Tam yönetimindeki Van Spor FK, ligde oynadığı 5 maçta 7 puan kaybetti. Belediye Derince ve Nazilli maçı dışında galibiyeti bulunmayan Van Spor FK, Elazsığspor'a geçtiğimiz hafta evinde mağlup olmuştu. Giresunspor ve Menemen FK ile de berabere kalan Van Spor FK'nin ligde 8 puanı bulunuyor.

TAHSİN TAM İSTİFA SESLERİ

Geçtiğimiz hafta evinde Elazığspor'a mağlup olan Van Spor FK, taraftarından eksik not almıştı. Maç sonu taraftarlar Teknik Direktör Tahsin Tam'ı istifaya davet etmişti.

Dün oynanan Menemen FK maçında da skor üstünlüğünü koruyamayan ve 1-1 berabere kalan Van Spor FK'de taraftarlar bir kez daha Tahsin Tam'ı istifaya çağırdı.

RADİKAL KARARLAR ALINACAK

Artı Değer Van Spor FK yönetiminin son 3 haftalık gidişatla ilgili teknik direktör Tahsin Tam ve ekibinden rapor istediği ve bu rapordan tatmin olmadıkları iddia edildi. Tahsin Tam konusunu olağanüstü yönetim toplantısında görüşecek olan Van Spor FK, konuyla ilgili kararını verecek. Sadece teknik heyet ile değil futbolcularla ilgili de radikal kararlar alınacağı öğrenilen Van Spor FK'de bir puan kaybına daha tahmül kalmadı.