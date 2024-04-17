Van Spor FK, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Çok zor geçen maçta Van Spor FK, geçtiğimiz hafta sonu Altınordu maçında olduğu gibi galibiyet golünü yine uzatma dakikaları gösterildiğinde buldu.

Maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan ve tüm gücünü ortaya koyan Van Spor FK, bir kez daha kazanmayı bilerek taraftarlarını mutlu etti.

Maçın ilk devresini 1 – 0 yenik kapatan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle şampiyonluk yarışına “devam” dedi.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta AcnTurk Sigorta Van Spor FK sahaya; Nurullah Aslan, Miraç Acer, Furkan Sakı, Abdulcebrail Akbulut (Dk. 46 Ahmet Eren), Burak Kavlak, Muhammed Ali Doğan (Dk. 46 Bahattin Berke Demircan), Alpay Koçaklı (Dk. 46 Ahmit Ülük), Hasan Bilal (Dk. 86 Medeni Bingöl), Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar ve Sinan Kurumuş(Dk. 90 Işık Kaan Arslan) ile çıkarken. Ankaraspor ise sahaya; Anıl Atağ, Cenk Doğan, Fatih Kızılkaya, Fahrettin Berk Yılmaz, İbrahim Sürgülü, Recep Yemişci, Kaan Baysal (Dk. 81 Oğuzhan Efe Yılmaz), Recep Taşbakır (Dk. 28 Mehmet Burak Tarlabölen), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 81 Ahmet Daniel Akyıldız), Savaş Yorulmaz (Dk. 65 Yunus Emre Metin) ve Ömer Faruk Sezgin (Dk. 81 Yiğit Kotan) ile çıktı.

Maçın ilk yarısında AcnTurk Sigorta Van Spor FK, etkili bir oyun ortaya koyamadı.

Zorlu mücadelenin 32. dakikasında Ankaraspor köşe vuruşu kazandı. Ceza sahası içine yapılan ortada topa son olarak dokunan Recep Yemişci, meşin yuvarlağı ağlara taktı ve takımını 1 – 0 öne geçiren isim oldu.

Bu gol ilk yarının da tek golü oldu. Devre, konuk ekibin 1 – 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına AcnTurk Sigorta Van Spor FK 3 oyuncu değişikliği ile başladı. Oyunu rakip kaleye yıkmak isteyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, zaman zaman da kalesinde tehlikeli pozisyonlar gördü.

Maçın 74. dakikasında gelişen AcnTurk Sigorta Van Spor FK atağında ceza sahası içine yapılan ortaya iyi yükselen Bahattin Berke Demircan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi: 1 – 1.

Maçın 76. dakikasında Ankarasporlu futbolcu Recep Yemişci, Van Spor kulübesi ile girdiği tartışma sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın son bölümleri yaklaştığında heyecan doruklara çıktı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı maçta AcnTurk Sigorta Van Spor’a galibiyeti getiren gol yine uzatma dakikaları gösterilirken geldi.

90+1. dakikada Erdem Seçgin’in korner atışında topa mükemmel bir zamanlamayla yükselen Bahattin Berke Demircan, hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydederek, galibiyeti getiren isim oldu.

Bu golden sonra ortalık karıştı ve her iki takımdan da kırmızı kart görenler oldu. Van Spor’dan Furkan Sakı ve Ankaraspor’dan ise Fahrettin Berk Yılmaz kırmızı kartla oyun dışında kalan futbolcular oldu. Van Spor maçı 10 kişi, konuk ekip ise 9 kişi tamamladı.

Çekişmeli müsabakanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçı 2 – 1 kazanarak, şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

AcnTurk Sigorta Vanspor FK, aldığı galibiyetle puanını 72’ye çıkardı ve liderin 2 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti.

Maç sonunda futbolcular ve taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı.