Geçtiğimiz pazar günü Altınordu ile oynanan maçın ardından Van Spor FK PFDK sevkinde şu ifadelerle yer aldı:

"Acn Türk Sigorta Van Spor FK Kulübü’nün 14.04.2024 tarihinde oynanan Acn Türk Sigorta Van Spor FK – Altınordu TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Acn Türk Sigorta Van Spor FK Kulübü idarecisi Ferdar Çınak’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “ sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakareti ve tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 16.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Acn Türk Sigorta Van Spor FK Kulübü antrenörü Adem Dursun’un aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 15.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Acn Türk Sigorta Van Spor FK Kulübü görevlisi Mehmet Kadir Can’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “ hakareti ve tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 16.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."