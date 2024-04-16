TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin bundan sonraki tüm maçları final havasında olacak. AcnTurk Sigorta Van Spor FK, yarın da önemli maçta kendi sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak.

Rakibini mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, yarın konuk edeceği Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik sorumlu Ümit Bozkurt nezaretinde bu maçın hazırlıklarını sürdüren Acnturk Sigorta Van Spor FK’de tem amaç sahadan galibiyetle ayrılmak.

Bu maç öncesi AcnTurk Sigorta Van Spor oynadığı 32 maçtan 21’ini kazanırken 6’sında berabere kaldı. 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 69 puana sahip.

Ankaraspor ise 33 lig maçından 15’ini kazanırken, 11 beraberlik ve 7 de mağlubiyet aldı. 56 puana sahip Ankaraspor 6. sırada yer alıyor.