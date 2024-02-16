AncTurk Sigorta Van Spor Futbol Kulübü, Pazar günü karşılaşacağı 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını sürdürürken, yönetimden taraftarlara ilişkin önemli bir karar çıktı.

Van’da oynanacak olan AncTurk Sigorta Vanspor Futbol Kulübü – 1461 Trabzon FK maçı biletleri 12 yaş altı çocuklar ile kadınlara ücretsiz olacak.

AncTurk Sigorta Vanspor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada; “Pazar günü evimizde oynayacağımız 1461 Trabzonspor mücadelesinin maç biletleri 12 yaş altı çocuklara ve kadınlara ücretsizdir. Vanspor’a gönül veren herkesi bu önemli mücadelede tek ses olmaya davet ediyoruz” denildi.

Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan müsabaka saat 14.00’te başlayacak.