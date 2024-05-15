Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve ligi 2. sırada tamamlayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ligin son maçında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor maçında 21. dakikada sahayı terk etti. Şampiyonluğu etkileyen maçta Serik Belediyespor’un lider Erokspor karşısına U 19 takımı ile çıkmasını protesto eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Bursaspor maçında bu durumu protesto etti.

“YAŞANANLAR, ETİĞE VE HUKUKA AYKIRIDIR”

Van Spor’u meclis gündemine taşıyan DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, “Şampiyon Amedspor'la Play-off’a kalan Vanspor taraftarlarını kutluyorum” sözleriyle konuşmasına başladı.

Milletvekili Dindar; “Erokspor'a karşı Serik Belediyespor 19 yaş altı sporcularla sahaya çıkmış ve 6-0 yenilmiştir. Tüm bu yaşananlar adil değildir, etiğe ve hukuka aykırıdır” dedi.

"Fair-play içerisinde emek veren bütün takımları ayrıca kutluyorum” diyen Milletvekili Dindar, “20 Nisan’da oynanan Bucaspor-Esenler Erokspor maçına inceleme yapılması durumunda hakemlerin Bucaspor'un net 2 penaltısını vermediği görülecektir. Bu maçta birçok kural hatası yapıldığı gibi doksan dakika tamamlanmadan maç bitirilmiştir. Hukuken bu maçın hakkı Bucaspor lehine olması gerekirken Erokspor'a puan verilmiştir. Bir sonraki hafta Adıyamanspor ile Erokspor arasında oynanan maç Erokspor lehine sonuçlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

“VANSPOR’UN ŞAMPİYONLUĞU ENGELLENDİ”

Milletvekili Dindar, “Erokspor'dan sonra 2'nci sırada olan Vanspor'un yaşananlara ilişkin açıklama ve itirazlarına rağmen Futbol Federasyonu harekete geçmemiştir. Buna karşı, Vanspor, Bursaspor'la karşılaştığı şaibeleri protesto ederek maçtan çekilmiştir. 2. Lig Beyaz Grup’ta yaşanan şüpheli durumlar neticesinde şampiyon olma ihtimali yüksek olan 2'nci sırada bulunan Vanspor Kulübü'nün şampiyonluğunun engellendiği açıkça ortadadır.” şeklinde konuştu.

Milletvekili Dindar sözlerini şöyle tamamladı:

“Kamuoyumuz Vanspor aleyhine futbola bir müdahalenin olduğunu düşünürken bu zamana kadar sessiz kalan Futbol Federasyonu şike iddiaları için soruşturma başlatmak yerine Vanspor ile teknik ekip aleyhine ceza verme yönünde hareket etmiştir. Futbol Federasyonunu adilliğe, şeffaflığa, hakkaniyete davet ediyorum.”