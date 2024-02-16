Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın, bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, millete hizmet aşkıyla göreve talip olanların neler başardıklarını herkesin bildiğini belirtti.

Yerel seçimde aşkla koşup yorulmayan "ak kadroların" yeniden hizmete talip olduğunu ifade eden Göktaş, "AK Parti'nin kuruluşundan bu yana her zaman kadrolarımıza teveccüh gösteren Afyonkarahisar, inanıyorum ki 31 Mart'ta da bizlere yeni bir zafer armağan edecektir." diye konuştu.

AK Parti'nin belediye başkan adayı Uluçay'ın, her kesimin ihtiyaçlarını karşılayacak, gerçekçi ve ayakları yere basan projelerinin olduğunu dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Uluçay'ın özellikle bakanlığımızın faaliyet alanı sosyal politikalar konusunda gösterdiği hassasiyeti, kapsamlı projelerinden anlıyoruz. Mahalle yaşam merkezi, mutlu aile merkezi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ile engelsiz parkı ve gündüzlü yaşam merkezi projeleri insanımıza hak ettiği değeri verecek etkin adımlar olacaktır.

Genelde bakanlığımız, yerelde de 'AK belediyeler' sosyal politikalarını güçlendirerek vatandaşımıza hizmette sınır tanımadı, tanımayacak. Her alanda marka haline gelen AK Parti belediyeciliğinin en başarılı örneklerinden biri olan Afyonkarahisar, inanıyorum ki Uluçay yönetiminde de Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olmaya devam edecek."

Aile ve Gençlik Fonu'na yoğun ilgi

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Göktaş, "İnanıyorum hemşehrilerim yine tercihini eser ve hizmet siyasetinden, AK belediyecilikten yana kullanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirlenen hedeflere her gün bir adım daha yaklaştıklarını, eser ve hizmet siyasetinde sınır tanımadıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak adımı da attık. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları dün itibarıyla bakanlığımızın internet sitesinden almaya başladık.

Pilot bölge olarak belirlediğimiz deprem bölgesinden başlattığımız fona şu ana kadar 1112 genç çiftimiz başvurdu. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İnanıyorum ki ülkemiz için yararlı olacak pek çok proje, verilecek bu destekle hayat bulacak. Fona gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı tüm gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Öte yandan Bakan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Uluçay'ın kente yönelik projelerini anlattığı toplantı öncesinde Valiliği ziyaret etti. Valiliğe gelişinde yöresel kıyafetli iki çocuğun çiçek sunduğu Bakan Göktaş, kentteki çalışmalara ilişkin Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan bilgi aldı.

"Ailelere sunduğumuz istihdam haklarıyla onları devletimizin himayesine aldık"

Göktaş, "Kadınlarla Büyük Afyonkarahisar Yolunda Buluşması"nda yaptığı konuşmada ise kadınların desteğiyle nice engelin aşıldığını, nice başarılara ulaşıldığını anlattı.

Kadınlar her zaman çalışarak, üreterek güçlendiğini belirten Göktaş, "Bugün yine işimiz çok. Milletimizin varlığını koruyan ve geleceğini inşa edecek nesilleri yetiştirmek için her alanda bütün samimiyetimizle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren cesur ve azimli kadınların çalışmalarıyla hızla tanındığını, büyüdüğünü dile getirdi.

AK Parti olarak kadın bakış açısının sağladığı bütüncül yaklaşımla insan odaklı politikalar belirlendiğini aktaran Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimizin gönül hanesine bir anne, bir abla, kız kardeş ya da evlat olarak girmeyi başardık. Kuşaktan kuşağa, milletimizden hiç kopmadan milletimiz için çalıştık. Kadın Kolları, AK Parti siyasetinin dinamiklerini illerimize doğrudan yansıtıyor. Şehrimizde siyasetin dışında girişimci ve esnaf olarak ticari faaliyetler yürüten kadınlarımız da var.

Kadınların ekonomik hayata dahil olması, kadının ve ailenin güçlenmesini sağlayan çok önemli etkenlerden biri. Aynı zamanda ülkemizin kalkınma hızının artmasına ve refah seviyemizin yükselmesine de önemli bir katkı sunuyor. Biz de Bakanlık olarak kadın girişimciliğini sonuna kadar destekliyoruz. Kadın ve annelerin şefkati ve sağduyusu, halkımıza hizmette her zaman ilham aldığımız duygulardan oldu.

Özellikle yaşlı ve engelli bireylerin bakımıyla yakından ilgilenen kadınlarla biz de huzurlu bir nefes alıyoruz. Elbette üstlendikleri bu hassas görevlerde onları yalnız bırakmıyoruz."

Göktaş, gerek yaşlı gerek engelli vatandaşlar için sağladıkları kurumsal bakım hizmetleriyle gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Evde bakım yardımıyla ailelerin sorumluluğunu paylaştıklarına dikkati çeken Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet için unutulmaz fedakarlıklar yapan şehit ve gazi ailelerini de hiçbir zaman unutmadık. Aziz şehitlerin yadigarı anne babaları, eş ve çocukları için birçok sosyal hizmetimizde öncelik tanıdık. Ailelere sunduğumuz istihdam haklarıyla onları devletimizin himayesine aldık. 20 yılı aşkın süredir milletçe birlik beraberlik ruhunu güçlendirdik.

Artık hep beraber büyük Türkiye hedeflerine daha kolay ulaşacağımıza inanıyoruz. 31 Mart yerel seçimlerine aynı birlik ruhu ve hizmet aşkıyla hazırlanıyoruz. Afyonkarahisar'a 2003-2023 döneminde yaklaşık 4,47 milyar lira sosyal yardım tahsis ettik. Siyasette kadın vizyonuyla kapsayıcılığımız artıyor. Ticari ve ekonomik faaliyetlerimiz kadın girişimciliğiyle bereketleniyor.

Sivil toplum örgütlerimiz kadın duyarlılığıyla insanımızın yüreğine dokunuyor. Şehit annelerimizin dualarıyla yollarımız açılıyor. Biz de hem sosyal politikalarımız hem kadınlara sunduğumuz hizmetler hem de söylemlerimizle bu çabayı görünür kılmaya özen gösteriyoruz. Kadınlarla omuz omuza güçlenen milletimizin Türkiye Yüzyılı'nda da önemli başarılara ulaşacağına inanıyorum."

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Göktaş'a hediye takdim edildi.