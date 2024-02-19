TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta dün AcnTurk Sigorta Van Spor FK ile 1461 Trabzon FK karşı karşıya geldi. Taraftarların büyük destek verdiği AcnTurk Sigorta Van Spor FK sahadan 1 – 0 üstünlükle ayrılarak önemli bir galibiyet elde etmiş oldu.

Maçın başından sonuna kadar taraftarlar tezahüratlarıyla AcnTurk Sigorta Van Spor FK’yi ateşlerken, Teknik Sorumlu Ümit Bozkurt da, galibiyetin; yakalanan birliktelikle geldiğine işaret etti.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Fikret Beler de, taraftarların müthiş desteğine teşekkürle karşılık verdi.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nu dolduran bütün taraftarlara teşekkür eden Beler; “Tüm Van halkı, tüm taraftarlarımız, Karakobralar ve Gölkentliler taraftar grupları, tribünlerde yarattıkları müthiş ambiyans ve olağanüstü etkileyici destekle, takımı nasıl pozitif yönde etkileyebileceğine dair çok güzel bir örneği ortaya koydular” dedi.

Şampiyonluk yolunda en önemli ihtiyacın, taraftarların ortaya koyduğu manevi güç olduğuna vurgu yapan Beler, “Bu destekle Vansporumuzun sezon sonunu şampiyon olarak, şanlı taraftarlarıyla kutlamasını temenni ediyoruz. Aldığımız galibiyette emeği ve payı olan tüm Vanspor taraftarına, bizi yalnız bırakmayan, yanımızda olan basın mensuplarına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR MAÇ ÖNCESİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Dün takıma büyük destek veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK taraftarları, maç öncesi de çağrıda bulunmuş ve statta buluşmak üzere randevulaşmıştı. Randevusuna sadık kalan AcnTurk Sigorta Van Spor FK taraftarları, maç boyunca takıma büyük destek verdi.

Hem teknik kadroyu hem futbolcuları destekleyerek motive eden taraftarlar, maç sonunda da yine galibiyet sevincini futbolcularla birlikte kutladı.