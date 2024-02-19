Açılışa AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Doğu Anadolu Bölgesi Teşkilat İl Koordinatörü Hacı Özkan, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, AK Parti İpekyolu Kadın Kolları Başkanı Suzan Türkoğlu, İpekyolu Belediye Başkan Adayı İsa Berge, Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say ve çok sayıda partili katıldı.

KUŞAN: “GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATACAĞIZ”

Kazanmak için gecelerini gündüzlerine kattıklarını söyleyen Yavuz Kuşan, “Tüm sorunlara elimizden gelen çözümü üretiyoruz. Biz sahada yeni bir heyecan yakaladık, belediye başkan adayımız halk tarafından sevilen, sayılan biri. Tüm kesime hitap edebilecek bir adayımız, sahada var olan bu heyecana şahidim ve görebiliyorum. Şundan eminim ki; 31 Mart’ta hem İpekyolu hem Büyükşehir ve diğer ilçelerimizi Van’ımıza hediye edeceğiz. Gecemizi, gündüzümüze katacağız kazanmak için” dedi.

BERGE: “İPEKYOLU’NDA 14 İLE 20 KAT ARASI İMAR RUHSATI VERECEĞİZ’’

Seçmenlere vaatlerini sıralayan AK Parti İpekyolu Belediye Başkan Adayı İsa Berge, “Van’da en büyük problem imar sorunu, ben imardan başlayarak ilerlemek istiyorum, burada iş dünyamızın da kıymetli temsilcileri var. Şu an bulunduğum mahalle de dahil olmak üzere tüm mahallelerimizde zemin etüt çalışmaları yapılarak 14 ile 20 kat arası ruhsat vereceğiz. Kentimizin güçlenmesi için yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var, yeni bir şehirleşmeye ihtiyacı var, bu şehirleşme de imar alanlarını açmakla olur” ifadelerini kullandı.

“İMAR VAR İŞ VAR”

Van’da ki işsizlik problemine imar yoluyla çözüm getireceğini ifade eden Berge, “Biz her zaman işsizlik probleminden bahsediyoruz, işsizlik probleminin önündeki en büyük engel imar yapılanmasıdır. Bizler Erek Dağı’nın bulunduğu kısma bir şehir kuracağız, imar yapılanması, yani güçlü bir yapılanma kurduğumuzda işsizlik durumu ortadan kalkacak, çünkü orada iş alımları oluşacak, gençlerimiz için sosyal alanlar oluşacak” şeklinde konuştu.

“HER MAHALLEDE KREŞ AÇACAĞIZ”

Berge, “Gençlerimiz eğitim-öğretim döneminde çok zorlanıyorlar, özellikle de okuyan gençlerimize burs verme noktasında elimden geldiği sürece maddi destek sağlayarak, hayatı kolaylaştıracağız. Çocuk sahibi olan ve çalışan kadınlar yüksek miktar paralarla çocukları kreşe gönderiyorlar, her mahallemizde kreş açacağız, böylece anneler; çocuklarımızı belediyemiz bünyesinde bulunan bu kreşlere bırakabilecek” sözleriyle vaatlerini sıraladı.

Berge, “Ben esnaf sanatkârlardan gelen biriyim, orada esnaflık ahiliktir, ahilik ise kardeşliktir, yardımlaşmadır, hürmettir. Ahi Evran’ın çok güzel bir sözü var ‘Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp, bizi geçen bizdendir.’ Bizler de akılcı bir belediye ve güzel bir ahlak temeliyle güzel bir belediye başkanlığı yapacağız size.” ifadelerini kullandı.

GÜRAY: GERÇEK DERDİMİZ, HİZMETKARLIK

AK Parti İl Başkanı Emre Güray, “Biz bu seçimi kazanacağız, kapı kapı vatandaşlarımıza giderek, onlara gerçek derdimizin hizmetkarlık olduğunu, bu kenti; aşıkları ile, sahipleri ile, evlatları ile yöneteceğimizi tek tek anlatacağız. Derdimiz 1 milyon 129 bin vatandaşımıza sahip çıkmak, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkes bizim kardeşimiz.

Biz başta Büyükşehir olmak üzere 13 ilçemize de talibiz. 31 Mart seçimleri çok değişik bir atmosferde, vatandaşlarımız da bize inanıyor, bizler de bu seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Adaylarımız projelerini açıklıyorlar, biz bugüne kadar yapılmayan projeleri liyakatli kadrolarımızla, tecrübeli ekibimizle, çalışkan mühendis ve mimarlarımızla, bürokratlarımızla çözeceğiz. Hükümetimizle yerel yönetimiz birleştirerek Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Van’ı uçuracağız.” dedi.

ARVAS: “VAN’I 5 YIL İÇERİSİNDE HAK ETTİĞİ NOKTAYA GETİRECEĞİZ”

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, “İpekyolu’muzun seçim ofisinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2004 yılında Van’da belediye kazanmıştık ve sonrasında AK Parti olarak büyükşehir belediyesi almadık. 31 Mart’ta AK belediyecilikle buluşturup Van’ı 5 yıl içerisinde hak ettiği noktaya getirebilmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Arvas, sözlerini şöyle sürdürdü; “Güçlü irade, güçlü AK Parti, güçlü belediye ve güçlü Cumhurbaşkanımızın da arkamızda oluşuyla beraber şehrimize sahip çıkacağız. Bu şehrin yabancısı değiliz, sorunları, meseleleri ve çözüm yollarını biliyoruz. Ankara’da neler yapmamız gerektiğini biliyoruz, Cumhurbaşkanımızın referans ve kredisiyle Van’ın nasıl şahlanacağını ekibimizle beraber biliyoruz.

7 başlık, 24 ana başlık halinde AK Parti’nin Van Büyükşehir Belediyesi için ortaya koyacağı mega projeleri anlattık, çok çok olumlu tepkiler aldık, biz inanıyoruz ve güveniyoruz ki tüm paydaşlarımızla beraber AK Parti olarak hangi sözü verdiysek tutmaya gayret ettik. Biz aldatan olmayacağız, aldanan olmayacağız, ekibimizle ve teşkilatımızla beraber sahadayız.”

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, “Bu şehri ayaklandırmak için, herkesin fedakarlıkta bulunması lazım. Parti için değil, şahıs için değil, memleket için. Bu memleket meselesidir, Van’ın kadınları, gençleri, bireyleri, yaşlıları, çocukları ve engelli kardeşlerimizin geleceği için hep beraber şehrimize sahip çıkalım.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

KAYATÜRK: 20 YILLIK ÖZLEM ‘AK BELEDİYECİLİK’

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, “Bu memleket bir an önce AK Parti’nin AK belediyeciliğine ulaşmak istiyor, 20 yıldır bu özlemi yaşıyoruz. Orta Doğu ve Orta Asya’yı buluşturan, büyük bir denizi olan bu il; Gaziantep’i, Kocaeli’yi, Konya’yı, Kayseri’yi geçecek. Düzgün bir belediyecilik yapılırsa İstanbul, Ankara gibi Avrupa’nın önemli kentlerinden biri olacak. Bizim bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza ve ilçe belediye başkan adaylarımıza sahip çıkmamız lazım, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Abdulahat Bey projelerini duyurdu.” dedi.

ÖZKAN: “İNANCIMIZ TAM”

26’ncı ve 27’nci dönem AK Parti Mersin Milletvekili ve AK Parti Doğu Anadolu Bölgesi Teşkilat İl Koordinatörü Hacı Özkan, seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, “Sizlerin dua ve destekleriyle birlikte başta büyükşehir olmak üzere, 13 ilçemizi de alarak Van’ımızı, Cumhurbaşkanımızın da liderliğiyle hak ettiği yere taşıyacağız ve devasa projelerle tanıştıracağız. AK Parti’nin büyük ailesi olarak sahalarda hemşerilerimizin hizmetinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Vanlı kardeşlerimizin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız başta olmak üzere 13 ilçe belediye başkan adayımızın arkasında duracağına inancımız tam.” şeklinde konuştu.

TÜRKOĞLU: “’SOKAK SOKAK ÇALIŞTIK”

Seçime dair umutlu olduğunu belirten İpekyolu Kadın Kolları Başkanı Suzan Türkolu ise, “İpekyolu ilçe olduğundan beri belediye alamadık. Ama bu sefer güçlü ve iddialı bir adayla başladık. Bu sefer inşallah şeytanın bacağını kıracağız. Biz İpekyolu AK Parti teşkilatı olarak 8’inci aydan beri sahadayız. Biz henüz adayımız belirlenmeden herkese dokunmak için sokak sokak, ev ev çalıştık. Adayımızla bunu taçlandıracağız. Bu sefer İpekyolu Belediyesi bizimdir diyoruz!”dedi.