Mike Tyson ve Jake Paul arasında heyecanla beklenen boks maçına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman sorusu, spor tutkunlarının merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Mike Tyson Jake Paul maçıyla ilgili bilgiler:

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Bu önemli karşılaşma, NFL Dallas Cowboys stadyumunda düzenlenecek ve canlı olarak Netflix üzerinden yayınlanacaktır.

Maçın kuralları gereği, dövüşçülere rakiplerini nakavt etme imkanı tanınacak. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacaktır. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme fırsatı verecektir.

Mücadelede, 14 ons ağırlığında eldivenler kullanılacak ve başlık giyilmeyecektir.

Mike Tyson, 1966 doğumlu eski bir Amerikalı profesyonel boksördür. 1985-2005 yılları arasında kariyer yapmıştır. Tyson, 1987-1990 yılları arasında dünya ağır siklet şampiyonu olarak ün kazanmış ve WBA, WBC ve IBF unvanlarını aynı anda elde eden ve bu unvanları art arda alan tek boksördür. Boks tarihindeki en hırçın oyuncular arasında yer almaktadır.