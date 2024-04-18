Acnturk Sigorta Van Spor FK – Ankaraspor maçında yaşananlardan dolayı her iki kulüpten isimlmer PFDK’ya sevk edildi.

PFDK sevk raporunda Van Spor FK ile ilgili olarak; “Acnturk Sigorta Van Spor FK Kulübü’nün 17.04.2024 tarihinde oynanan Acnturk Sigorta Van Spor Fk-Ankaraspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Acnturk Sigorta Van Spor FK Kulübü futbolcusu Furkan Sakı’nın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Acnturk Sigorta Van Spor FK Kulübü antrenörü Murat Yıldırım’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 18.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

Sevkte Ankaraspor’a ilişkin de; “Ankaraspor Kulübü futbolcusu Recep Yemişci’nin 17.04.2024 tarihinde oynanan Acnturk Sigorta Van Spor FK-Ankaraspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 18.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Ankaraspor Kulübü futbolcusu Fahrettin Berk Yılmaz’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 18.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.