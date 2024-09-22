Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Artı Değer Van Spor FK ile Çimentaş Elazğspor karşı karşıya geliyor. Saat 15.30'da başlayacak maç öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Kırmızı Grup'ta haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Artı Değer Van Spor FK ve Çimentaş Elazığspor FK 3 puan için sahaya çıkacak.

Üçüncü hafta itibari ile eşit puana sahip iki takım, saat 15.30'da Van Atatürk Şehir Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Zorlu maçta Artı Değer Van Spor FK sahaya; Kurtuluş Yurt, Mert Örnek, Yusuf Abdioğlu, Onur Özcan, Ahmet Eren, Eyüp Akcan, Sergen Yatağan, Hasan Bilal, Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere ve Fuat Bavuk ile çıkacak.

Konuk ekip Çimentaş Elazığspor ise İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Beykan Şimşek, Yusuf Mert Tunç, Maksut Taşkıran, Hasan Ekici, Yağızcan Erdem, Alpay Koldaş, Mikail Koçak ve Berşan Yavuzay ilk 11 ile mücadeleye başlayacak.