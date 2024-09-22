Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün heyecan dolu maçlar oynanacak. Haftanın en önemli maçlarından biri Van’da oynanacak. Artı Değer Van Spor FK’nin kendi sahasında Çimentaş Elazığspor’u konuk edeceği maçta bu sezon ilk kez taraftarlar tribünlerdeki yerini alacak.

Van Spor taraftarları bugün oynanacak olan Artı Değer Van Spor FK – Çimentaş Elazığspor maçına kilitlendi. Geçen sezondan bu yana iç sahada ilk kez tribünlerdeki yerini alacak olan taraftarlar, 90 dakika boyunca takımının en önemli itici gücü olacak.

Geçtiğimiz yıldan kalan 1 maçlık seyircisiz oynama cezası ve ardından 2 hafta üst üste deplasman maçından dolayı bu yıl iç sahada 4. hafta maçında ilk kez taraftarlarının önüne çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK, rakibi karşısında galibiyeti arayacak.

Hafta boyunca kendi tesislerinde bugün ki maçın hazırlıklarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak.

PUANLAR EŞİT

Bu maç öncesi Artı Değer Van Spor FK, ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 7 puana sahip olan kırmızı – siyahlı temsilcimiz averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor.

Konuk Çimentaş Elazığspor da, ligin ilk 3 haftalık periyodunda 2 galibiyet ve 1 de beraberlik aldı. 7 puana sahip Çimentaş Elazığspor, averaj farkı nedeniyle 4. sırada bulunuyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Artı Değer Van Spor FK - Çimentaş Elazığspor maçını hakem Can Cengiz yönetecek. Çağrı Ateş ve Erol Ernek’in yardımcı hakemlik yapacağı maçta dördüncü hakem olarak da Melih Aldemir görev alacak.

Artı Değer Van Spor FK - Çimentaş Elazığspor maçı bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak.